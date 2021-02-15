Администрация Байдена пытается освободить осужденного в РФ бывшего морпеха США – адвокат

США и Россия ведут переговоры о возможном обмене заключенными, в рамках которого американская сторона хочет освободить бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, приговоренного в РФ к тюремному заключению за шпионаж. Об этом Reuters сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

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Адвокат сказал, что сейчас ведутся переговоры об обмене между российскими и американскими спецслужбами.

"Я общаюсь с силовиками (спецслужбами России). Говорят, переговоры ведутся. Будет решен вопрос с обменом", – сказал он. По данным адвоката, "вопрос о передаче будет решен в ближайшие два-три месяца".

"Насколько я понимаю, появилась какая-то инициатива, я думаю, что американская сторона начала инициировать переговоры... в частности, при Байдене", – сказал Жеребенков.

Он не знает, поднимался ли во время переговоров вопрос Тревора Рида, еще одного бывшего морского пехотинца США, который в июле был заключен в тюрьму в России на девять лет за то, что поставил под угрозу жизнь двух московских полицейских.

По словам Жеребенкова, в Москве высказывались различные мнения относительно того, кого из россиян, содержащихся под стражей в США, можно обменять на Уилана. Он назвал торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных за сговор с целью контрабанды кокаина. Россия давно добивалась их освобождения. Он также сказал, что это могут быть некие российские предприниматели или те, кого он назвал программистами.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

15 июня Мосгорсуд в РФ признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Вадим Ребрина

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