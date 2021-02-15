Администрация Байдена пытается освободить осужденного в РФ бывшего морпеха США – адвокат
США и Россия ведут переговоры о возможном обмене заключенными, в рамках которого американская сторона хочет освободить бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, приговоренного в РФ к тюремному заключению за шпионаж. Об этом Reuters сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.
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Адвокат сказал, что сейчас ведутся переговоры об обмене между российскими и американскими спецслужбами.
"Я общаюсь с силовиками (спецслужбами России). Говорят, переговоры ведутся. Будет решен вопрос с обменом", – сказал он. По данным адвоката, "вопрос о передаче будет решен в ближайшие два-три месяца".
"Насколько я понимаю, появилась какая-то инициатива, я думаю, что американская сторона начала инициировать переговоры... в частности, при Байдене", – сказал Жеребенков.
Он не знает, поднимался ли во время переговоров вопрос Тревора Рида, еще одного бывшего морского пехотинца США, который в июле был заключен в тюрьму в России на девять лет за то, что поставил под угрозу жизнь двух московских полицейских.
По словам Жеребенкова, в Москве высказывались различные мнения относительно того, кого из россиян, содержащихся под стражей в США, можно обменять на Уилана. Он назвал торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных за сговор с целью контрабанды кокаина. Россия давно добивалась их освобождения. Он также сказал, что это могут быть некие российские предприниматели или те, кого он назвал программистами.
- Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".
- 15 июня Мосгорсуд в РФ признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
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