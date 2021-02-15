UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Администрация Байдена пытается освободить осужденного в РФ бывшего морпеха США – адвокат

15.02.2021, 21:38
Администрация Байдена пытается освободить осужденного в РФ бывшего морпеха США – адвокат - Фото
Пол Уилан (Фото - EPA - Yuri Kochetkov)

США и Россия ведут переговоры о возможном обмене заключенными, в рамках которого американская сторона хочет освободить бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, приговоренного в РФ к тюремному заключению за шпионаж. Об этом Reuters сообщил адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Адвокат сказал, что сейчас ведутся переговоры об обмене между российскими и американскими спецслужбами.

"Я общаюсь с силовиками (спецслужбами России). Говорят, переговоры ведутся. Будет решен вопрос с обменом", – сказал он. По данным адвоката, "вопрос о передаче будет решен в ближайшие два-три месяца".

"Насколько я понимаю, появилась какая-то инициатива, я думаю, что американская сторона начала инициировать переговоры... в частности, при Байдене", – сказал Жеребенков.

Он не знает, поднимался ли во время переговоров вопрос Тревора Рида, еще одного бывшего морского пехотинца США, который в июле был заключен в тюрьму в России на девять лет за то, что поставил под угрозу жизнь двух московских полицейских.

По словам Жеребенкова, в Москве высказывались различные мнения относительно того, кого из россиян, содержащихся под стражей в США, можно обменять на Уилана. Он назвал торговца оружием Виктора Бута и Константина Ярошенко, осужденных за сговор с целью контрабанды кокаина. Россия давно добивалась их освобождения. Он также сказал, что это могут быть некие российские предприниматели или те, кого он назвал программистами.

  • Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".
  • 15 июня Мосгорсуд в РФ признал Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США рф пол уилан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 