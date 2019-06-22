Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
22.06.2019, 19:45

Экоактивисты прорвались на шахту в ходе протеста в ФРГ: видео

Экоактивисты прорвались на шахту в ходе протеста в ФРГ: видео - Фото
Скриншот видео

Протестующие также временно заблокировали железнодорожные пути

В Германии, в деревне Хохнойкирх, в районе одной из крупнейших угольных шахт страны Гарцвайлер проходит многотысячный климатический протест, сообщает АР.

Протестующие временно заблокировали железнодорожные пути, которые используются для перевозки угля.

После этого несколько сотен активистов прорвали полицейский кордон и ворвались на территорию шахты Гарцвайлер.

Полиция приказала демонстрантам покинуть карьер из-за якобы опасности для их жизней.

Некоторые немецкие СМИ написали, что в ходе столкновений были ранены несколько сотрудников полиции.

Протесты начались через два дня после того, как лидеры Европейского союза не пришли к согласию касательно плана сделать к 2050 году экономику блока климатически нейтральной.

В последние годы шахта Гарцвайлер стала объектом экологических протестов, потому что оператор, немецкая коммунальная компания RWE, угрожала вырубить соседний лес, чтобы расширить территорию шахты.

В апреле в Британии протестующие требовали сократить выбросы углерода до нуля и объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Германия, евросоюз, климат, Хохнойкирх
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 