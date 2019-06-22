Экоактивисты прорвались на шахту в ходе протеста в ФРГ: видео

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В Германии, в деревне Хохнойкирх, в районе одной из крупнейших угольных шахт страны Гарцвайлер проходит многотысячный климатический протест, сообщает АР.

Протестующие временно заблокировали железнодорожные пути, которые используются для перевозки угля.

После этого несколько сотен активистов прорвали полицейский кордон и ворвались на территорию шахты Гарцвайлер.

Полиция приказала демонстрантам покинуть карьер из-за якобы опасности для их жизней.

Некоторые немецкие СМИ написали, что в ходе столкновений были ранены несколько сотрудников полиции.

Протесты начались через два дня после того, как лидеры Европейского союза не пришли к согласию касательно плана сделать к 2050 году экономику блока климатически нейтральной.

В последние годы шахта Гарцвайлер стала объектом экологических протестов, потому что оператор, немецкая коммунальная компания RWE, угрожала вырубить соседний лес, чтобы расширить территорию шахты.

В апреле в Британии протестующие требовали сократить выбросы углерода до нуля и объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение.