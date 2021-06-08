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Албания снимает все ограничения для иностранных туристов

08.06.2021, 18:45
Албания снимает все ограничения для иностранных туристов - Фото
Паспорт. Иллюстративное фото: depositphotos.com

Правительство Албании сняло все связанные с пандемией ограничения для иностранных туристов, посещающих страну. Об этом сообщает Euractiv.

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Правительство страны объявило, что для посещения Албании не потребуется ни тест на COVID-19, ни тест на антитела, ни паспорт вакцинации, ни любой другой документ, связанный с вирусом.

В правительстве добавили, что 14-дневный карантин при въезде также был отменен.

Однако иностранным туристам настоятельно рекомендуется находиться в аэропорту на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга, чтобы предотвратить распространение болезни.

Летние медицинские центры, расположенные в 29 местах по всей стране, со следующей недели будут предлагать экспресс-тесты на COVID-19.

За последний месяц в Албании резко сократилось количество новых инфекций и смертей, связанных с коронавирусом. Менее 300 случаев остаются активными по всей стране, и в течение нескольких дней подряд не было зарегистрировано ни одного случая смерти.

Примерно одна треть населения получила хотя бы одну дозу вакцины COVID-19.

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Наталия Медведева
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Албания туризм коронавирус
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