Альянс AUKUS. Демарш Франции на ГА ООН: отложены встречи с Британией, США и Германией

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке представители Франция отложили встречи с главами МИД Британии и Германии, а также с госсекретарем США. Причиной стал скандал из-за формирования военного альянса AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе и связанного с ним срыва контракта на постройку во Франции подлодок для Австралии. Об этом пишет dpa.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что причиной отсрочки "стало недовольство" Франции.

"Сначала нужно уладить некоторые вопросы, прежде чем мы сможем встретиться в этом формате", – сказал Маас.

При этом в Госдепартаменте США отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан смогут обменяться мнениями в конце недели.

В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению Трампа.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.

17 сентября Париж отозвал послов в США и Австралии для консультаций.

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Елизавета Кумбер

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