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Альянс AUKUS. Демарш Франции на ГА ООН: отложены встречи с Британией, США и Германией

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22.09.2021, 15:04
Альянс AUKUS. Демарш Франции на ГА ООН: отложены встречи с Британией, США и Германией - Фото
Жан-Ив Ле Дриан (Фото:Lajos Soos/EPA)

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке представители Франция отложили встречи с главами МИД Британии и Германии, а также с госсекретарем США. Причиной стал скандал из-за формирования военного альянса AUKUS в Индо-Тихоокеанском регионе и связанного с ним срыва контракта на постройку во Франции подлодок для Австралии. Об этом пишет dpa.

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что причиной отсрочки "стало недовольство" Франции.

"Сначала нужно уладить некоторые вопросы, прежде чем мы сможем встретиться в этом формате", – сказал Маас.

При этом в Госдепартаменте США отметили, что госсекретарь Энтони Блинкен и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан смогут обменяться мнениями в конце недели.

  • В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.
  • 15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии. Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению Трампа.
  • США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.
  • 17 сентября Париж отозвал послов в США и Австралии для консультаций.

Читайте также: США создали военный союз AUKUS. А как же НАТО? Вот десять ответов, которые все объясняют

Елизавета Кумбер
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Госдепартамент США Хайко Маас франция скандал Жан-Ив Ле Дриан демарш Aukus
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