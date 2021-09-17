Скандал с AUKUS. Франция отзывает послов в США и Австралии для консультаций

Франция объявила, что немедленно отзывает своих послов в США и Австралии в знак протеста против соглашения США и Великобритании о предоставлении Австралии атомных подводных лодок без консультации с французскими официальными лицами. Об этом сообщает NYT со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Жана-Ива Ле Дриана.

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Как отмечается, решение об отзыве послов в США и Австралии принял президент Франции Эмманюэль Макрон.

"По просьбе президента республики я решил немедленно отозвать наших двух послов в США и Австралии в Париж для консультаций, – сказал Ле Дриан. – Это исключительное решение оправдано исключительной серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США".

В 2016-м Австралия выбрала французскую судостроительную компанию Naval Group для обновления своего подводного флота на $40 млрд. Речь шла о замене субмарин Collins, которым более двух десятилетий. За несколько недель до создания AUKUS сделка была подтверждена на уровне правительств.

15 сентября 2021-го США, Великобритания и Австралия создали трехстороннее партнерство для противодействия Китаю. В ближайшие полтора года в рамках инициативы будет разработан план по созданию подводных лодок с атомным реактором для Австралии.

Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам. На фоне этого Франция обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ей "удара в спину" и шагах во внешней политике, которые аналогичны поведению его предшественника Дональда Трампа.

США заявили, что Франция была заранее уведомлена о заключении трехстороннего партнерства AUKUS.

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Наталия Медведева

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