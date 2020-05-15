Американский баскетболист Родманн рассказал, как пил водку с Ким Чен Ыном: видео

Ким Чен Ын и Деннис Родман (조선중앙통신/ЕРА)

Бывший американский баскетболист Деннис Родман в интервью боксеру Майку Тайсону рассказал, как пил водку и пел в караоке с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего время визита туда в 2013 году. Об этом сообщил New York Post, а само интервью Тайсон разместил на канале в YouTube.

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По словам Родмана, он приехал в столицу КНДР Пхеньян со своей баскетбольной командой, практически ничего не зная об этой стране. После игры к нему подошел лидер Северной Кореи: он поприветствовал спортсмена и спросил, нравится ли тому "его страна". Родман ответил, что "да, она в порядке, она крутая, все окей". На тот момент, признается баскетболист, он еще не знал, кто стоит перед ним.

После этого Ким Чен Ын позвал его поужинать. "Немного караоке, немного водки, немного хорошеньких девушек и все такое", - вспоминает Родман слова политика. Следующим воспоминанием спортсмен стало "я помню - мы ужинаем, пьяные вусмерть, он (Ким Чен Ын - ред.) начинает петь в караоке, а я понятия не имею, что он поет". Затем под конец вечера в помещение зашли 18 "горячих" женщин, которые исполнили песню из сериала "Даллас" 1978 года. "Это была дикая ночь", - признается спортсмен.

Родман отметил, что за все это время ни разу не говорил с северокорейскм лидером о политике: "политика - я к этому непричастен, я приехал сюда, чтобы нести спорт".

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В апреле этого года Китай на фоне слухов о здоровье лидера Северной Кореи направил туда группу медиков.

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