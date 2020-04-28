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Трамп знает, что происходит со здоровьем Ким Чен Ына: Вы скоро узнаете

Трамп знает, что происходит со здоровьем Ким Чен Ына: Вы скоро узнаете - Фото
Ким Чен Ын и Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)
28.04.2020, 09:36

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о состоянии здоровья диктатора Северной Кореи Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно, как себя чувствует диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си. 

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"Я очень хорошо себе представляю, что с ним, но не могу говорить об этом сейчас", - заявил Трамп, добавив, что он желает Ким Чен Ыну "всего хорошего". 

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Если бы я не был президентом, вы бы были в состоянии войны. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует. Посмотрим. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", - резюмировал Трамп. 

  • 21 апреля сообщалось, что Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". В последний раз Ким Чен Ына видели 11 апреля на заседании правительства. 
  • Позднее два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters, что эти сообщения "не соответствуют действительности", а Ким якобы не был серьезно болен. В Сеуле заявили, что "нет никаких необычных признаков с севера".
  • 25 апреля стало известно, что китайское правительство направило в Северную Корею делегацию медиков для "консультирования" диктатора КНДР.
Владислав Сердюк
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