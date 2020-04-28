Трамп знает, что происходит со здоровьем Ким Чен Ына: Вы скоро узнаете

Ким Чен Ын и Дональд Трамп (Фото: Shealah Craighead/flickr The White House)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему известно, как себя чувствует диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

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"Я очень хорошо себе представляю, что с ним, но не могу говорить об этом сейчас", - заявил Трамп, добавив, что он желает Ким Чен Ыну "всего хорошего".

"У меня очень хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Если бы я не был президентом, вы бы были в состоянии войны. Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует. Посмотрим. Вы, возможно, узнаете в скором будущем", - резюмировал Трамп.

21 апреля сообщалось, что Ким Чен Ыну после операции на сердечно-сосудистой системе "угрожает серьезная опасность". В последний раз Ким Чен Ына видели 11 апреля на заседании правительства.

Позднее два южнокорейских правительственных источника заявили Reuters , что эти сообщения "не соответствуют действительности", а Ким якобы не был серьезно болен. В Сеуле заявили, что "нет никаких необычных признаков с севера".

итайское правительство направило в Северную Корею делегацию медиков для "консультирования" диктатора КНДР. 25 апреля стало известно , что к