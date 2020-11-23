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Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море

23.11.2020, 10:58
Американский эсминец USS Donald Cook направляется в Черное море - Фото
USS Donald Cook (фото - USNavyEurope)

Главным вооружением корабля являются крылатые ракеты типа Томагавк – они способны нести ядерные заряды

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Donald Cook отправился к побережью Черного моря для регулярного патрулирования в рамках миссии НАТО. Об этом сообщается в Twitter Шестого флота ВМС США. 

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"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, отметив седьмой раз, когда военный корабль ВМС США будет находиться в Черноморском регионе", – отмечается в сообщении.

Сообщается, что корабли ВМС США регулярно патрулируют воды региона для оказания поддержки союзников и партнеров по НАТО – Турции, Украины, Болгарии, Румынии и Грузии.

Главным оружием корабля являются крылатые ракеты Томагавк с дальностью полёта до 2500 километров, способные нести ядерные заряды. В обычном и ударном вариантах эсминец оснащен 56 или 96 такими ракетами, соответственно.

Станислав Стороженко
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