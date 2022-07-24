Американский генерал заявил, что китайская армия стала "заметно более агрессивной"

Китайские вооруженные силы стали более агрессивными и опасными за последние пять лет. Об этом заявил журналистам в воскресенье генерал Марк Милли – глава Комитета начальников штабов США, пишет Associated Press.

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Администрация президента США Джо Байден рассматривает Индийско-Тихоокеанский регион как один из главных геостратегических приоритетов. В Белом доме считают, что Китай хочет превратить эту территорию в зону своего влияния, и чтобы предотвратить это, остается мало времени.

По словам Милли, китайские военные совершают все большее количество "опасных перехватов" в отношении военных самолетов США и других союзников: Канады, Австралии, Японии.

"Китайских военных как в воздухе, так и на море стало больше и они заметно более агрессивны в этом конкретном регионе", — заявил американский генерал.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

В июле Китай предостерег США от визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Пелоси предполагает, что самолет с ней могут просто сбить.

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Андрей Водяный

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