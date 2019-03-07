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07.03.2019, 14:45

Американский сенатор: Меня изнасиловал офицер ВВС

Американский сенатор: Меня изнасиловал офицер ВВС - Фото
Марта МакСалли (фото - ЕРА)

Марта МакСалли, которая прослужила в ВВС США 26 лет и ушла в отставку в звании полковника, говорит, что "не доверяла системе"

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Полковник Военно-воздушных сил США, сенатор Марта МакСалли заявила, что во время службы в армии была изнасилована вышестоящим офицером. Об этом сообщает ВВС.

МакСалли выступала в среду на слушаниях о сексуальном насилии в армии, которые проходили в подкомитете по делам вооруженных сил Сената.

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Сенатор, которая была первой женщиной-пилотом истребителя в США, участвовавшей в боевых действиях, сказала, что не сообщила об изнасиловании, поскольку испытывала стыд и смущение и не доверяла системе.

Агентство отмечает, что в 2017 году в армии США было зарегистрировано почти 6800 сексуальных домогательств, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

МакСалли сказала, что надеется дать надежду пережившим сексуальное насилие, раскрыв свой опыт.

По словам сенатора, несколько лет спустя она пыталась поделиться своим опытом со старшими офицерами, но встретила "совершенно неадекватные ответы".

"Я почти отделилась от ВВС за 18 лет службы из-за отчаяния. Как и многие жертвы, я чувствовала, что система снова и снова насилует меня", - сказала МакСалли.

Она прослужила 26 лет в ВВС США, дослужившись до звания полковника. Ушла в отставку в 2010 году. Затем была избрана на два срока в Палате представителей США, прежде чем стать сенатором в январе этого года.

Вчера комиссия Киевского национального университета имени Шевченко уволила преподавателя кафедры биологии Института биологии и медицины Петра Романенко, которого ранее студентки обвинили в сексуальных домогательствах.

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Теги: изнасилование, домогательства, секс, сенатор, Марта МакСалли
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