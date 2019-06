Анкара обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам

Турецкие власти выразили возмущение тем, как исландские пограничники обошлись с национальной сборной Турции по футболу в международном аэропорту Рейкьявика. Об этом сообщает BBC.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал поведение пограничников и таможенников в Исландии неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения и написал в Twitter, что Турция примет необходимые меры.

Отмечается, что футболистов три часа продержали на таможне, проверяя багаж каждого по несколько раз.

Затем членов сборной окружили журналисты, один из которых вместо микрофона совал в лицо игрокам щетку для мытья туалета.

The Turkish NT were forced to wait for hours in customs after arriving in Iceland today



The NT and travelling journalists are furious with the conduct of the Icelandic authorities



To make matters worse a reporter decided to hold a toilet brush to the face of Emre Belözoğlu pic.twitter.com/Ahh1NxSa1t