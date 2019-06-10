Анкара обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам

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Турецкие власти выразили возмущение тем, как исландские пограничники обошлись с национальной сборной Турции по футболу в международном аэропорту Рейкьявика. Об этом сообщает BBC.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал поведение пограничников и таможенников в Исландии неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения и написал в Twitter, что Турция примет необходимые меры.

Отмечается, что футболистов три часа продержали на таможне, проверяя багаж каждого по несколько раз.

Затем членов сборной окружили журналисты, один из которых вместо микрофона совал в лицо игрокам щетку для мытья туалета.

The Turkish NT were forced to wait for hours in customs after arriving in Iceland today



The NT and travelling journalists are furious with the conduct of the Icelandic authorities



To make matters worse a reporter decided to hold a toilet brush to the face of Emre Belözoğlu pic.twitter.com/Ahh1NxSa1t — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 9 июня 2019 г.

Сообщается, что Анкара уже направила властям Исландии официальный протест. Исландские власти пока не комментируют этот инцидент.

Турецкая сборная прибыла в Исландию в воскресенье, 9 июня. 11 июня состоится отборочный матч между Исландией и Турцией для чемпионата Европы по футболу 2020 года.

На данный момент Турция лидирует в группе H, выиграв три матча подряд.

В субботу Турция разгромила сборную Франции со счетом 2:0. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышал свист турецких фанатов во время исполнения французского гимна, и назвал это недопустимым. В понедельник глава французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Граэ назвал эпизод со свистом досадным, но отметил, что не стал бы называть это инцидентом.

7 июня сборная Украины в матче третьего тура отбора на Евро-2020 разбила команду Сербии во Львове со счетом 5:0.