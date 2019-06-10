Анкара обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам

Турецкие власти выразили возмущение тем, как исландские пограничники обошлись с национальной сборной Турции по футболу в международном аэропорту Рейкьявика. Об этом сообщает BBC.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал поведение пограничников и таможенников в Исландии неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения и написал в Twitter, что Турция примет необходимые меры.
Отмечается, что футболистов три часа продержали на таможне, проверяя багаж каждого по несколько раз.
Затем членов сборной окружили журналисты, один из которых вместо микрофона совал в лицо игрокам щетку для мытья туалета.
The Turkish NT were forced to wait for hours in customs after arriving in Iceland today— Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 9 июня 2019 г.
The NT and travelling journalists are furious with the conduct of the Icelandic authorities
To make matters worse a reporter decided to hold a toilet brush to the face of Emre Belözoğlu pic.twitter.com/Ahh1NxSa1t
Сообщается, что Анкара уже направила властям Исландии официальный протест. Исландские власти пока не комментируют этот инцидент.
Турецкая сборная прибыла в Исландию в воскресенье, 9 июня. 11 июня состоится отборочный матч между Исландией и Турцией для чемпионата Европы по футболу 2020 года.
На данный момент Турция лидирует в группе H, выиграв три матча подряд.
В субботу Турция разгромила сборную Франции со счетом 2:0. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышал свист турецких фанатов во время исполнения французского гимна, и назвал это недопустимым. В понедельник глава французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Граэ назвал эпизод со свистом досадным, но отметил, что не стал бы называть это инцидентом.
7 июня сборная Украины в матче третьего тура отбора на Евро-2020 разбила команду Сербии во Львове со счетом 5:0.