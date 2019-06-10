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10.06.2019, 19:23

Анкара обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам

Анкара обвинила Исландию в неуважении к турецким футболистам - Фото
Фото: EPA

Национальную сборную Турции три часа продержали в аэропорту

Турецкие власти выразили возмущение тем, как исландские пограничники обошлись с национальной сборной Турции по футболу в международном аэропорту Рейкьявика. Об этом сообщает BBC.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал поведение пограничников и таможенников в Исландии неприемлемым с дипломатической и гуманитарной точки зрения и написал в Twitter, что Турция примет необходимые меры.

Отмечается, что футболистов три часа продержали на таможне, проверяя багаж каждого по несколько раз.

Затем членов сборной окружили журналисты, один из которых вместо микрофона совал в лицо игрокам щетку для мытья туалета.

Сообщается, что Анкара уже направила властям Исландии официальный протест. Исландские власти пока не комментируют этот инцидент.

Турецкая сборная прибыла в Исландию в воскресенье, 9 июня. 11 июня состоится отборочный матч между Исландией и Турцией для чемпионата Европы по футболу 2020 года.

На данный момент Турция лидирует в группе H, выиграв три матча подряд.

В субботу Турция разгромила сборную Франции со счетом 2:0. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что слышал свист турецких фанатов во время исполнения французского гимна, и назвал это недопустимым. В понедельник глава французской футбольной ассоциации Ноэль Ле Граэ назвал эпизод со свистом досадным, но отметил, что не стал бы называть это инцидентом.

7 июня сборная Украины в матче третьего тура отбора на Евро-2020 разбила команду Сербии во Львове со счетом 5:0.

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Теги: футбол, Турция, Исландия
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