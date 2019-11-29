Археологи обнаружили могилу древней "амазонки": ей 2600 лет

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На севере Армении археологи обнаружили останки молодой женщины, которая, вероятно, жила в железном веке и была воительницей. Об этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.

Тело воительницы нашли в изогнутом виде вместе с керамическими сосудами и украшениями - это изначально заставило ученых предположить, что девушка происходила из высшего сословия. Однако анализ ее костей показал, что она была воином и погибла именно в бою. Об этом свидетельствуют повреждения и характерные отметены на костях.

В левом колене 20-летней воительницы ученые нашли железный наконечник стрелы, на бедрах обнаружили следы от меча, а часть левой ноги была отрублена топором.

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