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Армения отзывает посла из Израиля из-за якобы поставок оружия Азербайджану

01.10.2020, 22:01
Армения отзывает посла из Израиля из-за якобы поставок оружия Азербайджану - Фото
Анна Нагдалян (скриншот с видео)

В Ереване считают неприемлемым то, что в сложившейся ситуации Израиль "продолжает поставлять оружие" Азербайджану

Армения вызвала для консультаций своего посла в Израиле из-за того, что тот, по словам армянской стороны, продолжает поставки оружия Азербайджану. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

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В Ереване считают неприемлемым то, что в сложившейся ситуации конфликта Израиль "продолжает поставлять оружие" Азербайджану.

30 июня в интервью израильскому изданию Jerusalem Post министр иностранных дел Армении Зораб Мнацаканян уже призывал Израиль прекратить продажу оружия Азербайджану. 

Как пишет издание, Азербайджан обеспечивает около 40% потребностей Израиля в нефти и является давним заказчиком ряда израильских оборонных компаний, покупая беспилотные летательные аппараты, ракеты и другие современные системы вооружения. В 2016 году Азербайджан подписал долгосрочные контракты на сумму $5 млрд на закупку оружия и средств безопасности у Израиля.

  • 27 сентября 2020-го Азербайджан начал военную операцию на линии соприкосновения в НК, объясняя это "контроперацией". Начались маштабные боевые действия. Обе стороны обвиняют друг друга в эскалации, говорят о крупных потерях у противника и не подтверждают свои.
  • Президент Турции Эрдоган заявил, что "Армения напала на Азербайджан" и потребовал уйти из НК. По его словам, "спокойствие в регионе наступит, когда Армения прекратит оккупацию".
  • Стороны отказываются от переговоров.
  • Вчера Азербайджан заявил, что прекратит боевые действия, если Армения выведет войска из Нагорного Карабаха.

Вадим Ребрина
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