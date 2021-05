Астронавты миссии Crew-1 успешно вернулись на Землю: видео

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приземлился сегодня, 2 мая 2021 года, завершив миссию Crew-1. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер из США и Соичи Ногути из Японии вернулись на Землю после 168 дней пребывания в космосе.

Корабль компании Илона Маска SpaceX приводнился в Мексиканском заливе в темное время суток, до этого в истории космонавтики были только две такие посадки.

The hatch of @SpaceX’s Dragon Resilience spacecraft is open!



Shortly, @NASA_Astronauts @AstroVicGlover, @Astro_illini and Shannon Walker along with @Astro_Soichi of @JAXA_en will take their first breaths of fresh air back on planet Earth. pic.twitter.com/TUKWQdTLsX