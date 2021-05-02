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Астронавты миссии Crew-1 успешно вернулись на Землю: видео

02.05.2021, 11:35
Астронавты миссии Crew-1 успешно вернулись на Землю: видео - Фото
Корабль Crew Dragon (фото — NASA)

Космический корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приземлился сегодня, 2 мая 2021 года, завершив миссию Crew-1. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уолкер из США и Соичи Ногути из Японии вернулись на Землю после 168 дней пребывания в космосе.

Корабль компании Илона Маска SpaceX приводнился в Мексиканском заливе в темное время суток, до этого в истории космонавтики были только две такие посадки.

  • 23 апреля 2021 года экипаж Crew-2 отправился на МКС. Ракета-носитель Falcon 9 "забросила" в космос корабль Crew Dragon Endeavour с Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Как это было - смотрите здесь.
  • Прибывшие на МКС астронавты проработают на станции около полугода и вернутся 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику у берегов США.
  • NASA вело трансляцию возвращения миссии Crew-1.
Денис Юдин
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nasa spacex космос crew dragon
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