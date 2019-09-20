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Авария на стадионе: жители Будапешта всю ночь слушали Rammstein

Авария на стадионе: жители Будапешта всю ночь слушали Rammstein - Фото
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20.09.2019, 10:04

Песня Deutschland немецкой хард-рок группы Rammstein доносилась из колонок арены "Пушкаш" семь часов подряд

На строящемся стадионе "Ференц Пушкаш Арена" в Будапеште произошла неполадка колонок, из-за чего жители венгерской столицы в течение почти всей ночи слушали песню Deutschland немецкой хард-рок группы Rammstein. Об этом сообщает Euronews

Люди, проживающие возле готовящейся к завершению арены "Пушкаш", рассказали, что песня играла около семи часов с понедельника на вторник. 

Жители сообщали о громкой музыке в полицию, но никто не смог справиться со сбоем до утра.

Во вторник в Facebook владельцы арены "Пушкаш" извинились, признав, что со стадиона действительно мог быть слышен "неприятный шум" из-за технической ошибки. 

"Подрядчик принял необходимые меры для того, чтобы такой случай больше не повторился", - заявляют в администрации стадиона.  

  • В марте ученые из музыкальной лаборатории австралийского Университета Маккуори пришли к выводу, что прослушивание экстремально тяжелой музыки, например, в стиле дэт-метал (death metal), не повышает склонность людей к насилию, а наоборот – делает их счастливыми.
  • 9 августа, американская группа Slipknot, играющая ню-метал, выпустила свой очередной альбом - We Are Not Your Kind.

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стадион Rammstein колонки Deutschland
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