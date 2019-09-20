Авария на стадионе: жители Будапешта всю ночь слушали Rammstein

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На строящемся стадионе "Ференц Пушкаш Арена" в Будапеште произошла неполадка колонок, из-за чего жители венгерской столицы в течение почти всей ночи слушали песню Deutschland немецкой хард-рок группы Rammstein. Об этом сообщает Euronews.

Люди, проживающие возле готовящейся к завершению арены "Пушкаш", рассказали, что песня играла около семи часов с понедельника на вторник.

Жители сообщали о громкой музыке в полицию, но никто не смог справиться со сбоем до утра.

Во вторник в Facebook владельцы арены "Пушкаш" извинились, признав, что со стадиона действительно мог быть слышен "неприятный шум" из-за технической ошибки.

"Подрядчик принял необходимые меры для того, чтобы такой случай больше не повторился", - заявляют в администрации стадиона.

В марте ученые из музыкальной лаборатории австралийского Университета Маккуори пришли к выводу, что прослушивание экстремально тяжелой музыки, например, в стиле дэт-метал (death metal), не повышает склонность людей к насилию, а наоборот – делает их счастливыми.

9 августа, американская группа Slipknot, играющая ню-метал, выпустила свой очередной альбом - We Are Not Your Kind.

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