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14.07.2019, 22:07

Авиакатастрофа в Швеции: погибли девять парашютистов

Авиакатастрофа в Швеции: погибли девять парашютистов - Фото
Фото: : YSSYguy/Wikimedia Commons

Одномоторный самолет GA8 Airvan через час после вылета подал сигнал бедствия

В Швеции, вблизи города Умео разбился самолет с парашютистами, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что одномоторный самолет GA8 Airvan производства GippsAero через час после вылета подал сигнал бедствия.

"Это самолет для прыжков с парашютом, и, похоже, что-то случилось сразу после взлета", - заявил представитель спасательной службы аэропорта.

Сегодня вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей упал вертолет МИ-2. Пилот погиб.

7 июля в Полтавской области, в селе Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы. В результате авиакатастрофы один человек погиб и один получил травмы.

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Теги: швеция, авиакатастрофа
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