Авиакатастрофа в Швеции: погибли девять парашютистов

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В Швеции, вблизи города Умео разбился самолет с парашютистами, в результате чего погибли девять человек. Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что одномоторный самолет GA8 Airvan производства GippsAero через час после вылета подал сигнал бедствия.

"Это самолет для прыжков с парашютом, и, похоже, что-то случилось сразу после взлета", - заявил представитель спасательной службы аэропорта.

Сегодня вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей упал вертолет МИ-2. Пилот погиб.

7 июля в Полтавской области, в селе Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы. В результате авиакатастрофы один человек погиб и один получил травмы.

2 июля самолет Воздушных сил Л-39 разбился во время выполнения курсантом III курса Харьковского нацуниверситета ВС ВСУ самостоятельного учебно-тренировочного полета около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

4 июля американский бизнесмен-миллиардер и филантроп Крис Клайн вместе с дочерью погиб при крушении вертолета в районе острова Абако на Багамах. В Bloomberg ранее назвали Клайна тем, кто стоял за возрождением угольной промышленности штата Иллинойс.