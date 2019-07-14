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14.07.2019, 17:27

В Сумской области упал вертолет, пилот погиб

В Сумской области упал вертолет, пилот погиб - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Вертолет Ми-2 упал во время проведения работ по опрыскиванию полей

В Сумской области произошла авария вертолета, в результате которой погиб его пилот. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что катастрофа произошла сегодня, 14 июля, окло 15:30 вблизи села Яблочное Великописаревского района.

По данным ГСЧС, вертолет Ми-2 упал во время проведения работ по опрыскиванию полей.

Причины падения вертолета выясняются.

7 июля в Полтавской области, в селе Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы. В результате авиакатастрофы один человек погиб и один получил травмы.

4 июля американский бизнесмен-миллиардер и филантроп Крис Клайн вместе с дочерью погиб при крушении вертолета в районе острова Абако на Багамах. В Bloomberg ранее назвали Клайна тем, кто стоял за возрождением угольной промышленности штата Иллинойс.

2 июля самолет Воздушных сил Л-39 разбился во время выполнения курсантом III курса Харьковского нацуниверситета ВС ВСУ самостоятельного учебно-тренировочного полета около поселка Староверовка Купянского района Харьковской области.

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Теги: авиакатастрофа, вертолет, сумская область
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