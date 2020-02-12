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Авиапатруль НАТО в Балтии сопровождали военные самолеты РФ

Авиапатруль НАТО в Балтии сопровождали военные самолеты РФ - Фото
Иллюстративное фото: Bundeswehr / Flickr
12.02.2020, 06:35

По данным Минобороны Литвы, два российских самолета летели с включенным транспондером, плана полета у него не было

Истребители воздушной полиции НАТО, которые несут дежурство в странах Балтии, на прошлой неделе поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты. Об этом сообщает Минобороны Литвы.

3-9 февраля истребители НАТО, проводящие миссию воздушной полиции НАТО в Прибалтике, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

4 февраля они сопроводили летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76.

В Минобороны уточнили,что самолет летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с региональным центром управления полетами он поддерживал.

  • 7 августа сообщалось,что британские истребители Typhoon за последние два дня перехватили пять российских военных самолетов над Балтийским морем.
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нато истребители
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