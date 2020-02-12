Авиапатруль НАТО в Балтии сопровождали военные самолеты РФ

Иллюстративное фото: Bundeswehr / Flickr

Истребители воздушной полиции НАТО, которые несут дежурство в странах Балтии, на прошлой неделе поднимались в воздух, чтобы идентифицировать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты. Об этом сообщает Минобороны Литвы.

3-9 февраля истребители НАТО, проводящие миссию воздушной полиции НАТО в Прибалтике, дважды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

4 февраля они сопроводили летевший с материковой части России в Калининградскую область военный самолет Ил-76.

В Минобороны уточнили,что самолет летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с Региональным центром управления полетами он поддерживал.

7 февраля истребители НАТО идентифицировали и сопроводили российский Ту-134, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России. Самолет также летел с включенным транспондером, плана полета у него не было, связь с региональным центром управления полетами он поддерживал.