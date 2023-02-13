Австрия не хочет тренировать у себя украинских военных на танках Leopard 2

Австрия не предоставит свои полигоны для обучения украинских военных на танках Leopards 2. Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в письменном заявлении Ö1 Morgenjournal, пишет Kurier.

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"Это суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", – говорится в заявлении.

Министр добавила, что Австрия "нейтральна в военном плане, но не в политическом, и тем более – не в моральном плане".

В то же время, как рассказал радиостанции Ö1 эксперт по международному праву Ральф Яник, нейтралитет Австрии не мешает обучению украинских танкистов, поскольку на это есть решение Евросоюза, членом которого является страна. Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 сейчас уже проходят обучение иностранные солдаты из стран: Венгрии и Чехии, добавил он.

1 февраля 2023 года президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что его страна не предоставит Украине военную помощь.

Мілана Головань

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