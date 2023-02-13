UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австрия не хочет тренировать у себя украинских военных на танках Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 14:30
Австрия не хочет тренировать у себя украинских военных на танках Leopard 2 - Фото
Клаудия Таннер (фото - ЕРА)

Австрия не предоставит свои полигоны для обучения украинских военных на танках Leopards 2. Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в письменном заявлении Ö1 Morgenjournal, пишет Kurier.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Это суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", – говорится в заявлении.

Министр добавила, что Австрия "нейтральна в военном плане, но не в политическом, и тем более – не в моральном плане".

В то же время, как рассказал радиостанции Ö1 эксперт по международному праву Ральф Яник, нейтралитет Австрии не мешает обучению украинских танкистов, поскольку на это есть решение Евросоюза, членом которого является страна. Кроме того, на австрийских танках Leopard 2 сейчас уже проходят обучение иностранные солдаты из стран: Венгрии и Чехии, добавил он.

Мілана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война австрия учения танк полигон военная помощь Leopard 2 Клаудия Таннер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 