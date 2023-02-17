Австрия пригласила РФ на саммит ОБСЕ. В ЕС призывают аннулировать визы, США не подписались

Австрия пригласила россиян на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который состоится 23-24 февраля. Это спровоцировало возмущение среди других стран Евросоюза, сообщает Associated Press.

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По данным журналистов, 81 делегат ОБСЕ из 20 стран ЕС, в том числе из Франции, Канады, Британии, Польши и Украины, направили австрийским организаторам письма с призывом аннулировать визы приглашенным российским депутатам.

Москва планирует направить на саммит 15 российских депутатов, которые находятся под санкциями Евросоюза, пишет издание.

"Важно помнить, что российские парламентарии являются неотъемлемой частью системы власти и соучастниками преступлений, которые Россия ежедневно совершает в Украине. Им не место в институции, задачей которой является содействие искреннему диалогу и противодействию войне", — говорится в письме, с которым ознакомилось Associated Press.

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Издание отмечает, что США не подписали письмо. Представитель объединенных штатов в ОБСЕ Майкл Карпентер заявил журналистам, что "российские делегаты не заслуживают права путешествовать в западные страны", но "только австрийское правительство решает, кому предоставлять визы".

В Вене никак не прокомментировали претензии. Однако там отметили, что Австрия должна оформить визы для всех делегатов.

Кроме того, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявил, что "несмотря на жестокую российскую агрессию, каналы связи с Москвой должны быть открыты".

1 февраля 2023 года президент Австрии Александр Ван дер Беллен во время своего визита в Украину заявил, что не будет помогать оружием, поскольку его страна нейтральная.

2 февраля Австрия выслала четырех российских дипломатов за "несовместимые по статусу действия".

13 февраля Австрия увеличила зависимость от российского газа.

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Мілана Головань

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