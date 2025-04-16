Axios: Трамп отменил секретный брифинг по Китаю, когда узнал, что его посетит Маск

В рамках расследования об утечке данных о брифинге Пит Хегсет отстранил двух чиновников Пентагона, пишет медиа

Дональд Трамп и Илон Маск (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разгневался на миллиардера и главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска, который якобы должен был посетить секретный брифинг Пентагона в марте, где должны были обсуждать планы на случай войны с Китаем. Об этом сообщило медиа Axios со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Они рассказали, что после того, как Трамп узнал, что Маск должен быть на этом брифинге в Пентагоне, он отменил его.

"Какого черта Илон там делает? Убедитесь, что он не пойдет", – сказал американский президент, по словам одного из собеседников Axios.

Медиа сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет отстранил двух должностных лиц – Дэна Колдуэлла и Дарина Селника в рамках расследования об утечке информации о запланированном секретном брифинге.

"Президент все еще очень любит Илона, но есть некоторые красные линии. У Илона много бизнеса в Китае, и у него есть хорошие отношения", – пояснил собеседник.

Журналисты отметили, что Маск раздражает некоторых чиновников администрации своим постоянным присутствием в Белом доме, бессистемными публикациями в социальных сетях и тактикой "рубить и жечь" в DOGE.

20 марта The New York Times сообщила, что Маск примет участие в брифинге в Пентагоне, где будет обсуждаться секретная информация на случай войны США с Китаем. Трамп назвал эту информацию фейком и добавил, что на мероприятии Китай не будут обсуждать.

Маск все же присутствовал на брифинге в Пентагоне 21 марта, но Китай действительно не обсуждался.

В то же время Маск написал в социальной сети X: "Я с нетерпением жду судебного преследования тех в Пентагоне, кто сливает NYT злостно ложную информацию. Они будут найдены".

6 марта 2025 года Politico написало, что Трамп уже ограничил полномочия Маска, это произошло после массовых увольнений.

1 апреля Трамп сказал, что Маск скоро уволится, а DOGE закроется. 4 апреля он уже выразил мнение, что Маск останется в Белом доме еще на несколько месяцев.