В США демократы начинают кампанию по отстранению Маска от власти – Axios

Илон Маск (Фото: Shawn Thew/EPA)

Группа демократов в Палате представителей начинает согласованную кампанию, чтобы заставить главу Департамента эффективности правительства (DOGE) Илона Маска уйти до 30 мая из администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на соответствующее письмо конгрессменов к Трампу.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В основе усилий 77 демократов лежит юридическое требование, которое ограничивает срок полномочий специальных государственных служащих 130 днями. Именно такой статус имеет Маск во главе DOGE, а срок его полномочий истекает 30 мая.

"Мы требуем от вашей администрации немедленного публичного заявления о том, что Маск уйдет в отставку и передаст все полномочия принимать решения, как того требует закон, до 30 мая", – написали демократы в письме Трампу.



Они отметили, что Маск "продолжает сокращать финансирование программ поддержки работающих людей, в то время как его собственные компании продолжают получать более $8 млн в день на контрактах и субсидиях от федерального правительства".

Демократы написали, что Маску не разрешат вернуться в качестве специального государственного служащего на протяжении года "без выхода из своих компаний, включая Tesla и SpaceX".

"Мы очень четко даем понять, что общественное давление на республиканцев будет только усиливаться с этого момента и до 30 мая", – сказал глава Прогрессивной фракции Конгресса Грег Касар, который возглавил написание письма.

Он заявил, что у демократов "имеются в распоряжении юридические инструменты, политические инструменты", а также "вся сила общественного давления".