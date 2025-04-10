В США демократи розпочинають кампанію з відсторонення Маска від влади – Axios

Ілон Маск (Фото: Shawn Thew/EPA)

Група демократів у Палаті представників починає узгоджену кампанію, щоб змусити главу Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска піти до 30 травня з адміністрації президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios, посилаючись на відповідний лист конгресменів до Трампа.

В основі зусиль 77 демократів лежить юридична вимога, яка обмежує строк повноважень спеціальних державних службовців 130 днями. Саме такий статус має Маск на чолі DOGE, а строк його повноважень вичерпується 30 травня.

"Ми вимагаємо від вашої адміністрації негайної публічної заяви про те, що Маск піде у відставку та передасть усі повноваження приймати рішення, як того вимагає закон, до 30 травня", – написали демократи у листі до Трампа.



Вони зазначили, що Маск "продовжує скорочувати фінансування програм підтримки працюючих людей, у той час, як його власні компанії продовжують отримувати понад $8 млн на день на контрактах та субсидіях від федерального уряду".

Демократи написали, що Маску не дозволять повернутися в якості спеціального державного службовця протягом року "без виходу зі своїх компаній, включаючи Tesla і SpaceX".

"Ми дуже чітко даємо зрозуміти, що громадський тиск на республіканців лише посилюватиметься з цього моменту і до 30 травня", – сказав голова Прогресивної фракції Конгресу Грег Касар, який очолив написання листа.

Він заявив, що у демократів "є в розпорядженні юридичні інструменти, політичні інструменти", а також "уся сила громадського тиску".

27 лютого Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск.

6 березня Politico написало, що Трамп вже обмежив повноваження Маска, це відбулось після масових звільнень.

1 квітня Трамп сказав, що Маск скоро звільниться, а DOGE закриється. 4 квітня він вже висловив думку, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців".