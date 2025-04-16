Axios: Трамп скасував секретний брифінг щодо Китаю, коли дізнався, що його відвідає Маск

У межах розслідування щодо витоку даних про брифінг Піт Гегсет відсторонив двох посадовців Пентагону, пише медіа

Дональд Трамп та Ілон Маск (Фото: Samuel Corum/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розгнівався на мільярдера й очільника Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, який нібито мав відвідати секретний брифінг Пентагону у березні, де мали обговорювати плани на випадок війни з Китаєм. Про це повідомило медіа Axios із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

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Вони розповіли, що після того, як Трамп дізнався, що Маск має бути на цьому брифінгу в Пентагоні, він скасував його.

"Якого біса Ілон там робить? Переконайтеся, що він не піде", – сказав американський президент, за словами одного зі співрозмовників Axios.

Медіа повідомило, що глава Пентагону Піт Гегсет відсторонив двох посадовців – Дена Колдуелла і Даріна Селніка у межах розслідування про витік інформації щодо запланованого секретного брифінгу.

"Президент все ще дуже любить Ілона, але є деякі червоні лінії. У Ілона багато бізнесу в Китаї, і він має там хороші стосунки", – пояснив співрозмовник.

Журналісти зазначили, що Маск дратує деяких посадовців адміністрації своєю постійною присутністю в Білому домі, безсистемними публікаціями в соціальних мережах і тактикою "рубати й палити" у DOGE.

20 березня The New York Times повідомила, що Маск візьме участь у брифінгу в Пентагоні, де обговорюватимуть секретну інформацію на випадок війни США з Китаєм. Трамп назвав цю інформацію фейком і додав, що на заході Китай не обговорюватимуть.

Маск все ж був присутній на брифінгу в Пентагоні 21 березня, але Китай дійсно не обговорювався.

Водночас Маск написав у соціальній мережі X: "Я з нетерпінням чекаю судового переслідування тих у Пентагоні, хто зливає NYT злісно неправдиву інформацію. Вони будуть знайдені".

6 березня 2025 року Politico написало, що Трамп вже обмежив повноваження Маска, це відбулося після масових звільнень.

1 квітня Трамп сказав, що Маск скоро звільниться, а DOGE закриється. 4 квітня він вже висловив думку, що Маск залишиться у Білому домі ще на "кілька місяців".