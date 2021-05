Башар Асад правит Сирией 21-й год, на днях переизбрался еще на семь лет: итог выборов

Сирийский диктатор Башар Асад переизбрался на четвертый семилетний срок на выборах президента страны, которые прошли 26 мая и которые не признает демократический мир. По данным местного агентства SANA, 55-летний Асад победил с 95,1% голосов избирателей.

Асад у власти 21-й год.

Соперниками руководителя Сирии были социалист Абдулла Саллум Абдулла и оппозиционер Махмуд Мараи. Их показатели – 1,5% и 3,3% соответственно. По данным властей, явка составила почти 79%.

Вечером после выборов сторонники Асада собрались на концерт в Дамаске:

На улицах в Сирии перед выборами:

A video from #Damascus. al-Assad photos and banners are on every tree, square, sidewalk and building. It is truly nauseating. This is what #Syria looks like during these sham "elections". pic.twitter.com/Vvl24L7XYN — Mazen Gharibah(@MazenGharibah) May 23, 2021

В 2000-м Башар Асад сменил на этой должности своего отца Хазефа Асада (правил с 1971 года), когда тот умер от сердечного приступа.

За время гражданской войны в Сирии правительственные войска десятки раз применяли против оппозиционных сил химическое оружие (обычно зарин и хлор).

В 2020-м в изгнании умер Хаддам – предшественник Башара Асада на посту руководителя Сирии.

Дядю Башара Асада, известного как "мясник Хамы", приговорили к тюрьме во Франции.

