UA

Баскетбольная майка Барака Обамы ушла с молотка за рекордные почти $200 000: фото

07.12.2020, 07:03
Баскетбольная майка Барака Обамы ушла с молотка за рекордные почти $200 000: фото - Фото
Майка Обамы (фото - Christian Monterrosa_EPA)

Майку 44-го президента США Барака Обамы, в которой тот играл в баскетбол в школе, продали на аукционе за $192 000. Эта сумма стала рекордной для школьной вещи, когда-либо выставлявшейся на торги, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обама носил ее в 1979 году, когда учился в старших классах школы Пунаху в Гонолулу, штат Гавайи. Как позже написал в своих мемуарах президент – именно там, на баскетбольной площадке, он мог "чувствовать себя причастным к некоему сообществу" и именно там он "нашел своих близких белокожих друзей".

Читайте также: Барак и Мишель Обама снимут фильм по неоднозначной книге о Трампе

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
США аукцион фото баскетбол майка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Как четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса

Партнерский проектКак четвероногие спасают физическое и ментальное здоровье хозяев во время коронакризиса
 