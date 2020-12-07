Баскетбольная майка Барака Обамы ушла с молотка за рекордные почти $200 000: фото
07.12.2020, 07:03
Майка Обамы (фото - Christian Monterrosa_EPA)
Майку 44-го президента США Барака Обамы, в которой тот играл в баскетбол в школе, продали на аукционе за $192 000. Эта сумма стала рекордной для школьной вещи, когда-либо выставлявшейся на торги, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Обама носил ее в 1979 году, когда учился в старших классах школы Пунаху в Гонолулу, штат Гавайи. Как позже написал в своих мемуарах президент – именно там, на баскетбольной площадке, он мог "чувствовать себя причастным к некоему сообществу" и именно там он "нашел своих близких белокожих друзей".
- В ноябре 2020 года книга Обамы "Земля обетованная" обошла мемуары его жены и установила рекорд.
Читайте также: Барак и Мишель Обама снимут фильм по неоднозначной книге о Трампе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии