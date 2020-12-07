Баскетбольная майка Барака Обамы ушла с молотка за рекордные почти $200 000: фото

Майку 44-го президента США Барака Обамы, в которой тот играл в баскетбол в школе, продали на аукционе за $192 000. Эта сумма стала рекордной для школьной вещи, когда-либо выставлявшейся на торги, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Обама носил ее в 1979 году, когда учился в старших классах школы Пунаху в Гонолулу, штат Гавайи. Как позже написал в своих мемуарах президент – именно там, на баскетбольной площадке, он мог "чувствовать себя причастным к некоему сообществу" и именно там он "нашел своих близких белокожих друзей".

В ноябре 2020 года книга Обамы "Земля обетованная" обошла мемуары его жены и установила рекорд.

Читайте также: Барак и Мишель Обама снимут фильм по неоднозначной книге о Трампе

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.