Байден хочет вакцинировать 70% населения США до 7 июля. Ему поможет пиво – AP
Президент Джо Байден намерен вакцинировать 70% населения США ко Дню независимости страны (7 июля) – пивоваренная компания Anheuser-Busch объявила в среду, что она сотрудничает с Белым домом и предоставит одно бесплатное пиво американцам старше 21 года, после того, как 70% взрослых американцев будут частично вакцинированы. Об этом пишет AP.
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"Белый дом заявил, что во время "месяца действий" будет и дальше использовать партнерские отношения между государственным и частным компаниями, чтобы помочь распространить информацию о преимуществах вакцинации и побудить американцев сделать прививки", – пишет агентство.
Сообщается, что, помимо Anheuser-Busch, к кампании будут привлечены предприятия, влиятельные лица в социальных сетях, колледжи, знаменитости и общественные организации.
Как сообщает агентство, на сегодняшний день 62,8% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, полностью вакцинированы уже 133,6 миллиона человек.
"Количество новых прививок снова снизилось до среднего значения ниже 600 000 в день, по сравнению с более чем 800 000 в день, когда были объявлены такие стимулы", – отмечают журналисты.
- На 25 апреля 2021 года во всем мире вакцинировали около 1 млрд человек, в основном в богатых странах.
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