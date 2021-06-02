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Байден хочет вакцинировать 70% населения США до 7 июля. Ему поможет пиво – AP

02.06.2021, 16:57
Байден хочет вакцинировать 70% населения США до 7 июля. Ему поможет пиво – AP - Фото
Джо Байден (Фото: Erin Scott/EPA)

Президент Джо Байден намерен вакцинировать 70% населения США ко Дню независимости страны (7 июля) – пивоваренная компания Anheuser-Busch объявила в среду, что она сотрудничает с Белым домом и предоставит одно бесплатное пиво американцам старше 21 года, после того, как 70% взрослых американцев будут частично вакцинированы. Об этом пишет AP.

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"Белый дом заявил, что во время "месяца действий" будет и дальше использовать партнерские отношения между государственным и частным компаниями, чтобы помочь распространить информацию о преимуществах вакцинации и побудить американцев сделать прививки", – пишет агентство.

Сообщается, что, помимо Anheuser-Busch, к кампании будут привлечены предприятия, влиятельные лица в социальных сетях, колледжи, знаменитости и общественные организации.

Как сообщает агентство, на сегодняшний день 62,8% взрослого населения США получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, полностью вакцинированы уже 133,6 миллиона человек.

"Количество новых прививок снова снизилось до среднего значения ниже 600 000 в день, по сравнению с более чем 800 000 в день, когда были объявлены такие стимулы", – отмечают журналисты.

Читайте также: Бокал пива и $30 за укол. Как страны пытаются мотивировать людей вакцинироваться от COVID

Станислав Стороженко
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джо байден
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