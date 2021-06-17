Байден и Эрдоган не смогли договориться по российским зенитным системам С-400

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Эрдоган не смогли решить давний вопрос о покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, что ранее привело к обострению отношений между союзниками по НАТО. Об этом со ссылкой на советника президента США по безопасности Джейка Салливана сообщает Reuters.

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Он сказал, что диалог по этому вопросу будет продолжен.

Вместе с тем во время встречи Байден и Эрдоган договорились, что Турция возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула, поскольку Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана.

Между Турцией и США возникло много разногласий по различным вопросам, включая закупку Анкарой российского оружия, политические разногласия по Сирии и Восточному Средиземноморью, поэтому надежды на прорыв на первой личной встрече Эрдогана и Байдена были невелики, отмечает агентство.

После встречи лидеры двух стран выглядели оптимистичными, хотя и не объявили, какого конкретного прогресса они достигли.

На посту президента Байден придерживается более прохладного тона, чем его предшественник Дональд Трамп, по отношению к Эрдогану. Байден признал геноцид армян в 1915 году и усилил критику ситуации с правами человека в Турции.

Вадим Ребрина

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