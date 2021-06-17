UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден и Эрдоган не смогли договориться по российским зенитным системам С-400

17.06.2021, 23:01
Байден и Эрдоган не смогли договориться по российским зенитным системам С-400 - Фото
Фото: EPA

Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Эрдоган не смогли решить давний вопрос о покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, что ранее привело к обострению отношений между союзниками по НАТО. Об этом со ссылкой на советника президента США по безопасности Джейка Салливана сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он сказал, что диалог по этому вопросу будет продолжен.

Вместе с тем во время встречи Байден и Эрдоган договорились, что Турция возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула, поскольку Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана.

Между Турцией и США возникло много разногласий по различным вопросам, включая закупку Анкарой российского оружия, политические разногласия по Сирии и Восточному Средиземноморью, поэтому надежды на прорыв на первой личной встрече Эрдогана и Байдена были невелики, отмечает агентство.

После встречи лидеры двух стран выглядели оптимистичными, хотя и не объявили, какого конкретного прогресса они достигли.

На посту президента Байден придерживается более прохладного тона, чем его предшественник Дональд Трамп, по отношению к Эрдогану. Байден признал геноцид армян в 1915 году и усилил критику ситуации с правами человека в Турции.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США Турция с-400 реджеп эрдоган джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 