Байден и Эрдоган не смогли договориться по российским зенитным системам С-400
Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Эрдоган не смогли решить давний вопрос о покупке Турцией российских зенитно-ракетных систем С-400, что ранее привело к обострению отношений между союзниками по НАТО. Об этом со ссылкой на советника президента США по безопасности Джейка Салливана сообщает Reuters.
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Он сказал, что диалог по этому вопросу будет продолжен.
Вместе с тем во время встречи Байден и Эрдоган договорились, что Турция возьмет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула, поскольку Соединенные Штаты выводят войска из Афганистана.
Между Турцией и США возникло много разногласий по различным вопросам, включая закупку Анкарой российского оружия, политические разногласия по Сирии и Восточному Средиземноморью, поэтому надежды на прорыв на первой личной встрече Эрдогана и Байдена были невелики, отмечает агентство.
После встречи лидеры двух стран выглядели оптимистичными, хотя и не объявили, какого конкретного прогресса они достигли.
На посту президента Байден придерживается более прохладного тона, чем его предшественник Дональд Трамп, по отношению к Эрдогану. Байден признал геноцид армян в 1915 году и усилил критику ситуации с правами человека в Турции.
- В 2020 году США ввели санкции против Турции из-за того, что та закупила у России системы ПВО С-400 – это осложнило отношения между странами. Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 стоимостью в $2,5 млрд Россия и Турция подписали в 2017 году.
- В Анкаре заявили, что турецко-российские отношения не являются альтернативой в связях Турции с Североатлантическим альянсом и Европейским союзом.
- В этом месяце американские войска отработали серию имитированных ударов по новейшим российским С-400 в рамках учений Africa Lion 2021.
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