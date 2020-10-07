Байден о предстоящих дебатах с Трампом: Если у него все еще COVID-19, их быть не должно
Главный политический соперник действующего главы США заявил, что с нетерпением ждет дебатов при условии, что Трамп уже выздоровел
Кандидат в президенты США от Демократической партии и главный конкурент нынешнего президента Дональда Трампа Джозеф Байден заявил, что вторые дебаты не следует проводить, если Трамп все еще болен коронавирусом, передает CNN.
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"Я думаю, если у него все еще есть COVID-19, у нас не должно быть дебатов", – подчеркнул Байден, добавив, что все должны следовать строгим правилам, поскольку слишком много людей заразились и сейчас это серьезная проблема.
Конкурент Трампа отметил, что будет руководствоваться инструкциями клиники Кливленда и тем, что скажут врачи – одобрят они эти дебаты или нет.
"Я с нетерпением жду дебатов, но надеюсь, что при этом все медицинские протоколы будут соблюдены", – заявил Байден. Он напомнил, что Трамп планировал появиться на дебатах, несмотря на положительный тест на коронавирус, что побудило организаторов рассматривать их проведение в формате онлайн.
- 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга заболели коронавирусом.
- В тот же день Байден заявил, что у них с женой отрицательный результат теста на COVID-19.
- 4 октября в Белом доме рассказали, что состояние президента США в пятницу, 2 октября, было хуже, чем сообщалось.
- 5 октября Трамп заявил, что выписывается из больницы и призвал не бояться коронавируса.
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