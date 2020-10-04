В пятницу состояние Трампа было хуже, чем сообщалось – Белый дом
"Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал", – сказал Марк Медоуз
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сказал, что президент Дональд Трамп в пятницу, когда у него обнаружили коронавирус, чувствовал себя гораздо хуже, чем сообщалось. Об этом он сказал в комментарии телеканалу FoxNews.
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"Мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, и уровень кислорода в крови быстро упал", – сказал Медоуз.
"Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал", – сказал Медоуз.
С тех пор, по его словам, состояние Трампа "невероятно улучшилось" – у него больше не было высокой температуры, а уровень насыщения крови кислородом повысился.
"Я очень, очень оптимистичен, исходя из текущих результатов", – сказал глава аппарата Белого дома.
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