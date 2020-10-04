В пятницу состояние Трампа было хуже, чем сообщалось – Белый дом

"Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал", – сказал Марк Медоуз

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сказал, что президент Дональд Трамп в пятницу, когда у него обнаружили коронавирус, чувствовал себя гораздо хуже, чем сообщалось. Об этом он сказал в комментарии телеканалу FoxNews.

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"Мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, и уровень кислорода в крови быстро упал", – сказал Медоуз.

"Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал", – сказал Медоуз.

С тех пор, по его словам, состояние Трампа "невероятно улучшилось" – у него больше не было высокой температуры, а уровень насыщения крови кислородом повысился.

"Я очень, очень оптимистичен, исходя из текущих результатов", – сказал глава аппарата Белого дома.

2 октября стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства.

По сообщению чиновника Белого дома, президент США продолжил работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

Его главный конкурент на выборах Джо Байден заявил, что здоров.

Вадим Ребрина

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