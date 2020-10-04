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В пятницу состояние Трампа было хуже, чем сообщалось – Белый дом

04.10.2020, 18:13
В пятницу состояние Трампа было хуже, чем сообщалось – Белый дом - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/Sarah Silbiger)

"Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал", – сказал Марк Медоуз

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз сказал, что президент Дональд Трамп в пятницу, когда у него обнаружили коронавирус, чувствовал себя гораздо хуже, чем сообщалось. Об этом он сказал в комментарии телеканалу FoxNews.

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"Мы были очень обеспокоены. У него была лихорадка, и уровень кислорода в крови быстро упал", – сказал Медоуз.

"Вчера мы были очень обеспокоены. У него поднялась температура, и уровень кислорода в крови резко упал", – сказал Медоуз.

С тех пор, по его словам, состояние Трампа "невероятно улучшилось" – у него больше не было высокой температуры, а уровень насыщения крови кислородом повысился.

"Я очень, очень оптимистичен, исходя из текущих результатов", – сказал глава аппарата Белого дома.

  • 2 октября стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства.
  • По сообщению чиновника Белого дома, президент США продолжил работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.
  • Его главный конкурент на выборах Джо Байден заявил, что здоров.
Вадим Ребрина
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