Байден подарил Путину очки и фигурку бизона, получил в подарок письменный набор с хохломой

Во время встречи 16 июня в Швейцарии президенты США и России обменялись подарками: Джо Байден подарил Владимиру Путину солнцезащитные очки и фигурку бизона, а в подарок получил письменный набор с хохломской росписью. Об этом сообщают CNN со ссылкой на представителя Белого дома и ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля.

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По словам представителя Белого дома, Байден преподнес Путину оригинальные солнцезащитные очки-авиаторы производства Randolph USA.

В Белом доме рассказали, что в 1978 году компания Randolph совместно с американскими военными начала выпускать модель очков HGU-4 / P Aviator, предназначенную для летчиков-истребителей. С тех пор такие очки поставляются военным США и НАТО.

Также Байден подарил Путину хрустальную скульптуру американского бизона, созданную Steuben Glass из Нью-Йорка.

В пояснении говорится, что бизон – одно из самых величественных животных США, олицетворяющее силу, единство и стойкость. В 2016 году Бизон официально назвали национальным животным США.

"Фигурка будет размещена ​​на подставке из вишневого дерева, символизирующей имя первого президента нашей страны Джорджа Вашингтона, с выгравированной на заказ табличкой с надписью в ознаменование встречи президентов Байдена и Путина", – сказал представитель Белого дома.

По словам пресс-секретаря Кремля, Путин подарил Байдену письменный набор хохломы "Москва".

СПРАВКА. Хохлома – декоративная роспись деревянной посуды и мебели, выполненная красными, зелеными и золотистыми тонами по черному фону.

3 февраля США и Россия продлили договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на пять лет.

16 июня Байден и Путин встретились в Женеве. LIGA.net вела хронику саммита.

Путин сказал, что на встрече с Байденом тема Украины обсуждалась, а вопрос возможного вступления Украины в НАТО "затрагивался мазком".

Байден заявил, что сказал Путину о несокрушимой поддержке США территориальной целостности и суверенитета Украины.

Наталия Медведева

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