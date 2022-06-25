UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден подписал закон о безопасности оружия. Его приняли после недавних массовых убийств

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 20:15
Байден подписал закон о безопасности оружия. Его приняли после недавних массовых убийств - Фото
Джо Байден (фото – ЕРА)

Президент США Джо Байден подписал первый за последние десятилетия крупный федеральный закон о безопасности оружия, что ознаменовало собой значительный двухпартийный прорыв по одному из самых спорных вопросов политики в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Дай Бог, это спасет много жизней", – сказал Байден в Белом доме, подписывая законопроект.

Законодательство было принято после недавних массовых расстрелов в начальной школе в штате Техас и супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк.

Палата представителей в пятницу приняла законопроект 234 голосами против 193.

Закон дает право штатам на основании судебных постановлений временно лишать доступа к огнестрельному оружию людей, находящихся в кризисной ситуации.

Закон также закрывает давно существующую лазейку в законе о домашнем насилии – "лазейку бойфренда", – которая запрещала иметь оружие лицам, осужденным за преступления, связанные с домашним насилием в отношении супругов, партнеров, с которыми у них есть общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали. Теперь запрет распространяется также на осужденных, которые имеют интимные отношения, но не проживают вместе с партнером, не состоят в браке и не имеют общих детей.

Закон призывает штаты вносить записи о несовершеннолетних в Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого, а также внедряет новый протокол для проверки этих записей.

Документ также увеличивает финансирование программ психического здоровья и школьной безопасности.

Читайте также: Верховный суд США отменил закон штата Нью-Йорк: Носить оружие – это конституционное право

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
США оружие джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 