Байден подписал закон о безопасности оружия. Его приняли после недавних массовых убийств

Президент США Джо Байден подписал первый за последние десятилетия крупный федеральный закон о безопасности оружия, что ознаменовало собой значительный двухпартийный прорыв по одному из самых спорных вопросов политики в Вашингтоне. Об этом сообщает CNN.

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"Дай Бог, это спасет много жизней", – сказал Байден в Белом доме, подписывая законопроект.

Законодательство было принято после недавних массовых расстрелов в начальной школе в штате Техас и супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк.

Палата представителей в пятницу приняла законопроект 234 голосами против 193.

Закон дает право штатам на основании судебных постановлений временно лишать доступа к огнестрельному оружию людей, находящихся в кризисной ситуации.

Закон также закрывает давно существующую лазейку в законе о домашнем насилии – "лазейку бойфренда", – которая запрещала иметь оружие лицам, осужденным за преступления, связанные с домашним насилием в отношении супругов, партнеров, с которыми у них есть общие дети, или партнеров, с которыми они совместно проживали. Теперь запрет распространяется также на осужденных, которые имеют интимные отношения, но не проживают вместе с партнером, не состоят в браке и не имеют общих детей.

Закон призывает штаты вносить записи о несовершеннолетних в Национальную систему мгновенной проверки криминального прошлого, а также внедряет новый протокол для проверки этих записей.

Документ также увеличивает финансирование программ психического здоровья и школьной безопасности.

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Вадим Ребрина

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