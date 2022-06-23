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Верховный суд США отменил закон штата Нью-Йорк: Носить оружие – это конституционное право

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 19:25
Верховный суд США отменил закон штата Нью-Йорк: Носить оружие – это конституционное право - Фото
Иллюстративное фото (depositphotos.com)

Верховный суд США отменил закон штата Нью-Йорк о режиме ношения оружия, который действовал более 100 лет и ограничивал скрытное ношение короткоствольного оружия. Об этом сообщает CNN

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Решение Верховного суда принято шестью голосами судей против трех и создает прецедент для изменения аналогичных законов других штатов.

Суд пришел к выводу, что "то, что штат Нью-Йорк выдает лицензии на ношение оружия только в тех случаях, если заявители доказывают повышенную потребность в самообороне, противоречит Конституции".

Суд сослался на Вторую поправку к Конституции США, которая провозглашает право граждан на хранение и ношение оружия и была принята в 1791 году в рамках так называемого Билля о правах.

Решение суда существенно меняет правоприменение в отношении законов, ограничивающих ношение оружия, включая законопроекты, которые сейчас находятся на рассмотрении Конгресса.

В США всего в нескольких штатах действуют законы, аналогичные отмененному, – это Калифорния, Гавайи, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси. 

В то же время, в 25 штатах гражданам разрешено скрытое ношение оружия в большинстве общественных мест без какой-либо дополнительной лицензии, проверки личных данных или владения техникой безопасности.

Читайте также: Законное короткоствольное оружие. В Нацполиции назвали условие

Сергей Бережной
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короткоствол Верховный суд США огнестрельное оружие
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