Верховный суд США отменил закон штата Нью-Йорк: Носить оружие – это конституционное право

Верховный суд США отменил закон штата Нью-Йорк о режиме ношения оружия, который действовал более 100 лет и ограничивал скрытное ношение короткоствольного оружия. Об этом сообщает CNN.

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Решение Верховного суда принято шестью голосами судей против трех и создает прецедент для изменения аналогичных законов других штатов.

Суд пришел к выводу, что "то, что штат Нью-Йорк выдает лицензии на ношение оружия только в тех случаях, если заявители доказывают повышенную потребность в самообороне, противоречит Конституции".

Суд сослался на Вторую поправку к Конституции США, которая провозглашает право граждан на хранение и ношение оружия и была принята в 1791 году в рамках так называемого Билля о правах.

Решение суда существенно меняет правоприменение в отношении законов, ограничивающих ношение оружия, включая законопроекты, которые сейчас находятся на рассмотрении Конгресса.

В США всего в нескольких штатах действуют законы, аналогичные отмененному, – это Калифорния, Гавайи, Мэриленд, Массачусетс и Нью-Джерси.

В то же время, в 25 штатах гражданам разрешено скрытое ношение оружия в большинстве общественных мест без какой-либо дополнительной лицензии, проверки личных данных или владения техникой безопасности.

В начале сентября 2019 года президент Владимир Зеленский негативно ответил на петицию о легализации оружия, заявив, что в воюющей стране "это преждевременно".

20 января 2021 года законопроект об обороте гражданского оружия был одобрен в профильном комитете.

4 марта Рада не смогла принять в первом чтении законопроект об обороте гражданского оружия №4335.

Более миллиона украинцев поддержали право на ношение огнестрельного оружия, свидетельствуют результаты большого опроса в Дие. Это почти 59% опрошенных. Легализацию рынка так или иначе поддержали министр обороны Алексей Резников и министр внутренних дел Денис Монастырский. Законопроект об огнестрельном оружии принят в Украине пока только в первом чтении.

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Сергей Бережной

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