Байден получил третью дозу вакцины от COVID-19 в прямом эфире: видео
27.09.2021, 20:04
Снимок экрана 2021-09-27 в 20.13.33
Сегодня президент США Джо Байден в прямом эфире получил третью, бустерную, дозу вакцины Pfizer/BioNTech от коронавируса. Вакцинация президента транслировалась в YouTube-канале Белого дома.
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- 18 сентября Консультативный совет при Агентстве по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA) подавляющим большинством проголосовал против бустерной вакцинации всех американцев старше 16 лет, но единогласно одобрил третью дозу Pfizer для людей старше 65 лет, всех, кто подвергается высокому риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме и тех, кто подвергается риску заражения по работе.
- ВОЗ считает третью дозу вакцины от коронавируса хорошим способом защиты уязвимых людей, хотя недавно там рекомендовали отказаться от нее, отдав излишки вакцины бедным странам.
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