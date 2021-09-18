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COVID-19. В США научные советники регистратора не рекомендовали всеобщую ревакцинацию

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 13:20
COVID-19. В США научные советники регистратора не рекомендовали всеобщую ревакцинацию - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

Всеобщая ревакцинация взрослых третьей дозой вакцины Pfizer не нужна, решили подавляющим большинством голосов научные советники Агентства по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США (FDA). Об этом сообщает Financial Times.

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Консультативный совет при FDA подавляющим большинством проголосовал против бустерной вакцинации всех американцев старше 16 лет, но единогласно одобрил третью дозу Pfizer для людей старше 65, всех, кто подвергается высокому риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме и тех, кто подвергается риску заражения по работе.

Решение нанесло серьезный удар по планам администрации президента США Джо Байдена о широкой программе ревакцинации, уверены журналисты.

Голосование носит рекомендательный характер, FDA все еще может одобрить заявку Pfizer на масштабную ревакцинацию. Мнения в агентстве о ревакцинации разделились.

Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19 бустер ревакцинация
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