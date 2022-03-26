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Байден – Резникову: Украина вдохновила весь мир

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 16:46
Байден – Резникову: Украина вдохновила весь мир - Фото
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Министр обороны Украины Алексей Резников кратко высказался об итогах встречи с американской делегацией в Варшаве.

"Я оцениваю нашу с Дмитрием Кулебой встречу с президентом, госсекретарем и министром обороны США со сдержанным оптимизмом.

Обсудили насущные нужды украинской армии. Президент Байден сказал: "Украина вдохновила весь мир". Обнадеживает. Мы живем в эпоху украиноцентризма, но во взаимной борьбе с общим врагом", – написал Резников.

  • Ранее об итогах этой встречи рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба. В частности о том, что США будет поддерживать нас оружием и новыми санкциями против путинской России.
  • Кроме того, Резников и Кулеба подарили Байдену обломок российской ракеты, запущенной в полигон подо Львовом.
Дмитрий Смирнов
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Алексей Резников дмитрий кулеба джо байден
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