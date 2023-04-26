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Байден усилил роль Сеула в решениях о ядерном ответе на атаку КНДР, но с условием – WSJ

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26.04.2023, 14:52
Байден усилил роль Сеула в решениях о ядерном ответе на атаку КНДР, но с условием – WSJ - Фото
Джо Байден и Юн Сок Йоль (Фото: Голос Америки)

США усилили роль Южной Кореи в решении вопросов о возможном ядерном ответе на потенциальную атаку со стороны Северной Кореи при условии, что Сеул не будет развивать свою ядерную программу. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Это соглашение предоставит руководству Южной Кореи место за столом переговоров по использованию ядерных сил США для защиты страны, хотя США по-прежнему сохранят контроль над нацеливанием и проведением ядерных операций, пишут журналисты.

Сеул в свою очередь должен подтвердить обязательство не производить собственное ядерное оружие и сохранять безъядерный статус.

Текст соглашения, которое обе стороны назвали Вашингтонской декларацией, будет обнародован 26 апреля, когда президент Южной Кореи Юн Сок Йол прибудет в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом.

В одном из пунктов договора говорится, что американская подлодка с баллистическими ракетами совершит официальный визит в Южную Корею. Это, пишут журналисты, станет своеобразной демонстрацией готовности помощи со стороны США.

В январе 2023 года глава Южной Кореи заявил, что его страна может разработать собственное ядерное оружие или попросить США передислоцировать свое на полуостров.

В WSJ отметили, что США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году, но вывезли его по окончании холодной войны с Москвой в 1991 году. Администрация Байдена не планирует передислоцировать ядерное оружие на Корейском полуострове.

СПРАВКА. Южная Корея отказалась от своей программы разработки ядерного оружия под давлением США. В 1975 году Сеул присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются никогда не разрабатывать и не приобретать его.

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Мілана Головань
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