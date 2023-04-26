Байден усилил роль Сеула в решениях о ядерном ответе на атаку КНДР, но с условием – WSJ

США усилили роль Южной Кореи в решении вопросов о возможном ядерном ответе на потенциальную атаку со стороны Северной Кореи при условии, что Сеул не будет развивать свою ядерную программу. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

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Это соглашение предоставит руководству Южной Кореи место за столом переговоров по использованию ядерных сил США для защиты страны, хотя США по-прежнему сохранят контроль над нацеливанием и проведением ядерных операций, пишут журналисты.

Сеул в свою очередь должен подтвердить обязательство не производить собственное ядерное оружие и сохранять безъядерный статус.

Текст соглашения, которое обе стороны назвали Вашингтонской декларацией, будет обнародован 26 апреля, когда президент Южной Кореи Юн Сок Йол прибудет в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом.

В одном из пунктов договора говорится, что американская подлодка с баллистическими ракетами совершит официальный визит в Южную Корею. Это, пишут журналисты, станет своеобразной демонстрацией готовности помощи со стороны США.

В январе 2023 года глава Южной Кореи заявил, что его страна может разработать собственное ядерное оружие или попросить США передислоцировать свое на полуостров.

В WSJ отметили, что США разместили тактическое ядерное оружие в Южной Корее в 1958 году, но вывезли его по окончании холодной войны с Москвой в 1991 году. Администрация Байдена не планирует передислоцировать ядерное оружие на Корейском полуострове.

СПРАВКА. Южная Корея отказалась от своей программы разработки ядерного оружия под давлением США. В 1975 году Сеул присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, не обладающие ядерным оружием, обязуются никогда не разрабатывать и не приобретать его.

12 апреля 2023 года сообщалось, что Южная Корея достигла соглашения с США о предоставлении в аренду 500 000 снарядов для 155-мм артиллерийских пушек, что может обеспечить Вашингтону большую гибкость в поставках боеприпасов Украине.

19 апреля Юн впервые заговорил о возможности предоставления Украине военной помощи.

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Мілана Головань

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