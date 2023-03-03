Байдену удалили раковое образование на коже

Президенту США Джо Байдену в прошлом месяце удалили раковое образование на коже, которое обнаружили во время планового медицинского осмотра. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам врача Байдена, вся раковая ткань была удалена, и дальнейшее лечение не требуется. Доктор добавил, что президент продолжит находиться под дерматологическим наблюдением в рамках своего текущего лечения.

Кевин О'Коннор, врач американского лидера, написал в записке, предоставленной СМИ, что образование было удалено с груди Байдена 16 февраля.

"Дальнейшего лечения не требуется", – сказал он, добавив, что, по результатам биопсии, область "хорошо зажила".

В записке говорится, что обнаруженный тип рака, – базальноклеточная карцинома – обычно не имеет тенденции к распространению или метастазированию.

Согласно статистическим данным, базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома являются двумя наиболее распространенными формами рака кожи в США.

Читайте также: Более 11 минут физактивности ежедневно уменьшает риск болезней и ранней смерти – ученые

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.