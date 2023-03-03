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Байдену удалили раковое образование на коже

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2023, 23:36
Байдену удалили раковое образование на коже - Фото
Джо Байден (фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Президенту США Джо Байдену в прошлом месяце удалили раковое образование на коже, которое обнаружили во время планового медицинского осмотра. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Белый дом.

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По словам врача Байдена, вся раковая ткань была удалена, и дальнейшее лечение не требуется. Доктор добавил, что президент продолжит находиться под дерматологическим наблюдением в рамках своего текущего лечения.

Кевин О'Коннор, врач американского лидера, написал в записке, предоставленной СМИ, что образование было удалено с груди Байдена 16 февраля.

"Дальнейшего лечения не требуется", – сказал он, добавив, что, по результатам биопсии, область "хорошо зажила".

В записке говорится, что обнаруженный тип рака, – базальноклеточная карцинома – обычно не имеет тенденции к распространению или метастазированию.

Согласно статистическим данным, базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома являются двумя наиболее распространенными формами рака кожи в США.

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Вадим Ребрина
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рак джо байден
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