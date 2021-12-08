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Беларусь обвинила Украину в "недружественных отношениях". Грозит локальным конфликтом

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 16:18
Беларусь обвинила Украину в
Иллюстративное фото: gpk.gov.by

В Беларуси заявили о "недружественной позиции" Украины. Причина – военные учения, которые проходят на границе двух государств. Об этом сказал 8 декабря госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович, пишет Белта.

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"Сегодня наша южная соседка Украина начала занимать недружественную позицию по отношению к Беларуси, хотя беларусы и украинцы всегда жили в мире, согласии и добрососедстве", – отметил он.

Вольфович обвинил Украину в проведении военных учений "под видом борьбы с нелегальной миграцией". Он утверждает, что применение "тяжелого вооружения" на границе – это путь "к локальному конфликту" между соседними странами.

Чиновник подчеркнул, что беларуской стороне не хотелось бы демонстрировать "ответные зеркальные меры". Но Беларусь, добавил он, может взять пример с Украины и провести вблизи госграницы военные учения.

Ранее в Беларуси заявляли, что украинский военный вертолет Ми-8 якобы пересек границу, в связи с чем пригрозили "жесткими действиями" за повторные нарушения. В Госпогранслужбе Украины опровергли: авиацию в учениях действительно используют, но воздушное пространство соседей не нарушали.

  • 8 ноября 2021 года режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну.
  • Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику. 
  • В Украине 23 ноября официально стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса.
  • 3 декабря в Ровенской области продолжились военные учения "Полесье" по сдерживанию групп нарушителей госграницы. 

Читайте также: Россия с Беларусью проведут учения у границы Украины. Говорят, "мы не бряцаем оружием"

Яна Катасонова
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граница беларусь учения конфликт Александр Вольфович
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