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В Беларуси пригрозили Украине "крайне жесткими" действиями за нарушение границы

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 01:13
В Беларуси пригрозили Украине
Сергей Павлов (Скриншот с видео из Telegram)

В Беларуси угрожают Украине "жесткими действиями" в случае "новых нарушений" границы. Об этом заявил представитель Мозырского пограничного отряда Сергей Павлов, видео заявления опубликовала телекомпания Мир в Telegram.

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Он заявил, что 4 декабря Мозырский погранотряд "зафиксировал нарушение воздушного пространства" Беларуси. По его словам, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м якобы пересек границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси. Эту информацию уже опровергали LIGA.net в Госпогранслужбе Украины – учения с задействованием авиации действительно проводятся, но воздушное пространство никто не нарушал.

Беларуские пограничники тем временем продолжают стоять на своем.

"При возникновении в дальнейшем случаев нарушения государственной границы беларуские пограничники будут действовать крайне жестко", – заявил Павлов.

Также в пресс-службе Минобороны Беларуси сегодня сообщили, что военному атташе при посольстве Украины вручили ноту протеста из-за якобы нарушения воздушного пространства. В ведомстве также заявили о возможной "угрозе безопасности на южном направлении" в связи с украинскими учениями Вооруженных сил (в них также участвуют пограничники, Нацгвардия, полиция, миграционники, СБУ, – ред.), которые Украина, в свою очередь, проводит из-за угрозы миграционного кризиса, искусственно организованного беларуским диктатором Александром Лукашенко на границе Польши.

Читайте также: Украина начала укреплять границу с Беларусью в Чернобыльской зоне: видео

Оксана Житнюк
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граница пограничники беларусь ми-8
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