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Пограничники опровергают заявление Беларуси о нарушении границы украинским вертолетом

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2021, 19:11
Пограничники опровергают заявление Беларуси о нарушении границы украинским вертолетом - Фото
Фото: Северное управление ГПСУ

Власти Беларуси обвинили украинских военных, которые проводят учения на украинско-беларуской границе, в нарушении воздушного пространства республики, сообщает Белта. В Госпогранслужбе Украины в комментарии LIGA.net опровергли это заявление.

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В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что сегодня, около 12:00, в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины.

По версии беларуских властей, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м якобы пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что это неправда. "Украинские военные действительно проводят учения на границе с Беларусью с привлечением авиации, но воздушное пространство этой страны наши пилоты не нарушали", – сказал он.

Читайте также: Украина начала укреплять границу с Беларусью в Чернобыльской зоне: видео

Вадим Ребрина
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граница вертолет беларусь гпсу
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