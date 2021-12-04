Пограничники опровергают заявление Беларуси о нарушении границы украинским вертолетом
Власти Беларуси обвинили украинских военных, которые проводят учения на украинско-беларуской границе, в нарушении воздушного пространства республики, сообщает Белта. В Госпогранслужбе Украины в комментарии LIGA.net опровергли это заявление.
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В Госпогранкомитете Беларуси утверждают, что сегодня, около 12:00, в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский погранотряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины.
По версии беларуских властей, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м якобы пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.
Спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что это неправда. "Украинские военные действительно проводят учения на границе с Беларусью с привлечением авиации, но воздушное пространство этой страны наши пилоты не нарушали", – сказал он.
- С начала лета 2021 года режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".
- 8 ноября режим Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину.
- Рада проголосовала за законопроект, который даст пограничникам право применять спецсредства и оружие, в том числе огнестрельное и боевую технику.
- 23 ноября официально стартовала спецоперация "Полесье" для усиленной охраны границы с Беларусью, чтобы не допустить миграционного кризиса.
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