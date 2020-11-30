Беларусь. Оппозиционеру Тихановскому продлили арест и выдвинули еще одно обвинение

Беларускому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлили срок содержания под стражей еще на три месяца – до конца февраля. Дополнительно ему предъявили новое обвинение – разжигание национальной вражды, повлекшее тяжелые последствия. Об этом сообщила адвокат Тихановского Наталья Мацкевич, передает Nexta.

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По словам адвоката, новое обвинение связано, скорее всего, с тем, что по предыдущим двум обвинениям уже истекает срок заключения, а новое обвинение по ч. 3 ст. 130 УК РБ предусматривает от пяти до 12 лет лишения свободы.

Сам оппозиционер возмущен новым обвинением, но говорит, что внутренняя сила еще есть, отметила Мацкевич.

29 мая 2020 года в Гродно после провокации на пикете задержали оппозиционного блогера Сергея Тихановского. Также ему отказали в регистрации в кандидаты на пост президента страны.

Его обвиняют в грубом нарушении общественного порядка и препятствовании работе ЦИК.

13 октября Тихановский присутствовал на встрече политзаключенных с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко - Сергею дали понять, что "из-под стражи его выпустят не скоро".

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Дарья Мостовая

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