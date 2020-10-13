Оппозиционер Тихановский встречался с Лукашенко в СИЗО КГБ, а Колесникова отказалась
Адвокат Тихановского отмечает, что Лукашенко хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел против беларуских оппозиционеров
Муж лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской и политический заключенный Сергей Тихановский присутствовал на встрече заключенных оппозиционных деятелей Беларуси с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.
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Как отмечает адвокат политзаключенного, Тихановскому "дали понять, что его выпустят из-под стражи не скоро". Он сообщил, что Лукашенко хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел против беларуских оппозиционеров.
Также, по словам адвоката, Лукашенко понимал какие условия содержания были у Тихановского.
Члену Президиума координационного совета Беларуси Марии Колесниковой также предлагали приехать на встречу с самопровозглашенным президентом. Однако, по словам ее адвоката она отказалась, сообщает Эхо Москвы.
Как сообщила адвокат Колесниковой, оппозиционерка сослалась на то, что в "Жодино (следственный изолятор в Жодино – ред.) ей спокойнее".
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- В конце мая 2020-го в РБ задержали оппозиционного блогера Сергея Тихановского: ему отказали в регистрации. После этого кандидатом зарегистрировалась его жена.
- 14 июля ЦИК Беларуси отказался регистрировать кандидатом в президенты банкира Бабарико: он считался главным конкурентом Лукашенко. Также отказано и Валерию Цепкало. Ранее против Бабарико открыли дело о неуплате налогов и легализации незаконно полученных доходов и арестовали. У Лукашенко заявили, что за Бабарико "стоят кукловоды из Газпрома". В стране прошли акции протеста, было более 250 задержанных.
- 9 августа прошли выборы. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу/ Тихановская отказалась от участия в акциях протеста и выехала в Литву под давлением властей. В стране начались протесты.
- 10 октября Лукашенко встретился с заключенными представителями беларуской оппозиции. После встречи оппозиционеру Юрию Воскресенскому и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест.
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