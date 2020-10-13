Оппозиционер Тихановский встречался с Лукашенко в СИЗО КГБ, а Колесникова отказалась

Адвокат Тихановского отмечает, что Лукашенко хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел против беларуских оппозиционеров

Муж лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской и политический заключенный Сергей Тихановский присутствовал на встрече заключенных оппозиционных деятелей Беларуси с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

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Как отмечает адвокат политзаключенного, Тихановскому "дали понять, что его выпустят из-под стражи не скоро". Он сообщил, что Лукашенко хорошо осведомлен о ходе расследования уголовных дел против беларуских оппозиционеров.

Также, по словам адвоката, Лукашенко понимал какие условия содержания были у Тихановского.

Узнав, что Тихановскому не разрешают общаться с женой, Лукашенко позволил позвонить ей. Однако телефонный разговор с Тихановской состоялся в присутствии охраны.

Члену Президиума координационного совета Беларуси Марии Колесниковой также предлагали приехать на встречу с самопровозглашенным президентом. Однако, по словам ее адвоката она отказалась, сообщает Эхо Москвы.

Как сообщила адвокат Колесниковой, оппозиционерка сослалась на то, что в "Жодино (следственный изолятор в Жодино – ред.) ей спокойнее".

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Станислав Стороженко

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