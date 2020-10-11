После встречи с Лукашенко. В Беларуси двоих политзаключенных выпустили из СИЗО

Оппозиционеру Юрию Воскресенскому и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест

Два участника встречи политзаключенных с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вышли из СИЗО. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на государственное телевидение Беларуси.

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Бизнесмену Юрию Воскресенскому, члену инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест, они вышли из СИЗО.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Он сказал, что ему поручено подготовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными, как казалось на первом этапе".

За последнюю неделю на гостелевидении Беларуси дважды появлялись интервью с Воскресенским, где он рассказывал о "технологиях цветных революций". Его жена допускает, что на него было оказано давление.

Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом.

13 августа Воскресенский был задержан вместе с восемнадцатилетним сыном Артуром.

5 сентября были задержаны четыре топ-менеджера PandaDoc, среди них был и Рабцевич. Владелец компании Никита Микадо объявил о программе помощи силовикам, которые больше не хотят служить.

Вчера, 10 октября, Лукашенко четыре с половиной часа общался с политзаключенными в СИЗО КГБ Беларуси.

Сегодня, 11 октября, в Минске на Марше гордости были задержаны более 300 протестующих, ОМОН применял светошумовые гранаты и водометы.

Денис Юдин

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