После встречи с Лукашенко. В Беларуси двоих политзаключенных выпустили из СИЗО
Оппозиционеру Юрию Воскресенскому и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест
Два участника встречи политзаключенных с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вышли из СИЗО. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на государственное телевидение Беларуси.
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Бизнесмену Юрию Воскресенскому, члену инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест, они вышли из СИЗО.
По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.
Он сказал, что ему поручено подготовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными, как казалось на первом этапе".
За последнюю неделю на гостелевидении Беларуси дважды появлялись интервью с Воскресенским, где он рассказывал о "технологиях цветных революций". Его жена допускает, что на него было оказано давление.
Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом.
- 13 августа Воскресенский был задержан вместе с восемнадцатилетним сыном Артуром.
- 5 сентября были задержаны четыре топ-менеджера PandaDoc, среди них был и Рабцевич. Владелец компании Никита Микадо объявил о программе помощи силовикам, которые больше не хотят служить.
- Вчера, 10 октября, Лукашенко четыре с половиной часа общался с политзаключенными в СИЗО КГБ Беларуси.
- Сегодня, 11 октября, в Минске на Марше гордости были задержаны более 300 протестующих, ОМОН применял светошумовые гранаты и водометы.
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