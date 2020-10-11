UA

После встречи с Лукашенко. В Беларуси двоих политзаключенных выпустили из СИЗО

11.10.2020, 23:30
После встречи с Лукашенко. В Беларуси двоих политзаключенных выпустили из СИЗО - Фото
Встреча в СИЗО Александра Лукашенко с Виктором Бабарико и другими представителями оппозиции (Фото: Пул первого)

Оппозиционеру Юрию Воскресенскому и директору PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест

Два участника встречи политзаключенных с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко вышли из СИЗО. Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на государственное телевидение Беларуси.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Бизнесмену Юрию Воскресенскому, члену инициативной группы кандидата в президенты Виктора Бабарико, и директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу меру пресечения изменили на домашний арест, они вышли из СИЗО.

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко проходила местами на повышенных тонах, но закончилась конструктивно.

Он сказал, что ему поручено подготовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы к освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными, как казалось на первом этапе".

За последнюю неделю на гостелевидении Беларуси дважды появлялись интервью с Воскресенским, где он рассказывал о "технологиях цветных революций". Его жена допускает, что на него было оказано давление.

Рабцевич намерен продолжать заниматься бизнесом.

  • 13 августа Воскресенский был задержан вместе с восемнадцатилетним сыном Артуром.
  • 5 сентября были задержаны четыре топ-менеджера PandaDoc, среди них был и Рабцевич. Владелец компании Никита Микадо объявил о программе помощи силовикам, которые больше не хотят служить.
  • Вчера, 10 октября, Лукашенко четыре с половиной часа общался с политзаключенными в СИЗО КГБ Беларуси.
  • Сегодня, 11 октября, в Минске на Марше гордости были задержаны более 300 протестующих, ОМОН применял светошумовые гранаты и водометы.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
протесты в Беларуси беларусь александр лукашенко PandaDoc Юрий Воскресенский Дмитрий Рабцевич

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Саня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина

ИсторииСаня-коронавирус. Откуда берутся бездомные и как они выживают во время карантина
 