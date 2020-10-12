В МВД Беларуси заявили о "радикализации" протестов – готовы применять боевое оружие
По словам замминистра внутренних дел, силовики столкнулись "не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов"
Протестное движения против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в регионах Беларуси затухает, однако митингующие перемещаются в Минск и якобы становятся более радикальными. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич.
Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать
По словам Казакевича, протестующие якобы использовали камни, бутылки, ножи и заточки для сопротивления "силовикам", а также жгли покрышки и пытались выстроить баррикады.
Он считает, что это "не имеет ничего общего с гражданским протестом", а также отметил, что силовики не уйдут с улиц и "обеспечат порядок в стране".
"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", – заявил представитель нелегитимного режима Лукашенко.
Также Казакевич предупредил, что "органы внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики.
- Многие страны Запада не признали Лукашенко легитимным президентом, к их заявлениям с оговорками присоединился и Кулеба.
- 23 сентября Лукашенко "тайно" принял присягу. Президент Зеленский заявил, что он может получить "что-то вроде Майдана".
- В этот же день министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина официально не признает Лукашенко президентом.
Комментарии