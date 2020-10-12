В МВД Беларуси заявили о "радикализации" протестов – готовы применять боевое оружие

По словам замминистра внутренних дел, силовики столкнулись "не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов"

Протестное движения против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко в регионах Беларуси затухает, однако митингующие перемещаются в Минск и якобы становятся более радикальными. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Казакевич.

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По словам Казакевича, протестующие якобы использовали камни, бутылки, ножи и заточки для сопротивления "силовикам", а также жгли покрышки и пытались выстроить баррикады.

Он считает, что это "не имеет ничего общего с гражданским протестом", а также отметил, что силовики не уйдут с улиц и "обеспечат порядок в стране".

"Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа", – заявил представитель нелегитимного режима Лукашенко.

Также Казакевич предупредил, что "органы внутренних дел и военнослужащие внутренних войск в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие".

Станислав Стороженко

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