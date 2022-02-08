Беларусь отправляет войска в Сирию. Россия даст оружие
Беларусь отправляет свои войска в Сирию – союзников России пригласил режим диктатора Башара Асада. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.
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Уточняется, что 200 военнослужащих отправятся в Сирию "для участия в деятельности по оказанию гуманитарной помощи".
В документе указано, что состав, численность и штатную структуру войск утверждает беларуская сторона, но согласовывает с Россией. Во время пребывания в Сирии воинский контингент Беларуси подчиняется как своему, так и российскому командованию.
Обеспечивать беларусов в Сирии будет Россия – так же, как и своих солдат в этой стране. Это питание, проживание, бытовые услуги, медицинская помощь, обмундирование, транспорт.
Все необходимое российская сторона обещает беларусам предоставить на безвозмездной основе. Россия планирует обеспечить доставку беларуского контингента и, в случае необходимости, эвакуацию.
Беларусы в Сирии получат от России вооружение и военную технику, также российская сторона берет на себя подготовку солдат. Минск обязуют провести только "необходимые медицинские профилактические мероприятия".
- 14 января 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американского вооруженного контингента из Сирии.
- 27 января 2022 года прокуратура Сирии заявила, что считает незаконной оккупацией присутствие на территории Сирии американских войск.
- 28 января представитель России во время заседания Совбеза ООН потребовал немедленно вывести из Сирии "все иностранные силы, находящиеся там незаконно".
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