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Беларусь отправляет войска в Сирию. Россия даст оружие

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2022, 09:53
Беларусь отправляет войска в Сирию. Россия даст оружие - Фото
Фото - Минобороны Беларуси

Беларусь отправляет свои войска в Сирию – союзников России пригласил режим диктатора Башара Асада. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

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Уточняется, что 200 военнослужащих отправятся в Сирию "для участия в деятельности по оказанию гуманитарной помощи".

В документе указано, что состав, численность и штатную структуру войск утверждает беларуская сторона, но согласовывает с Россией. Во время пребывания в Сирии воинский контингент Беларуси подчиняется как своему, так и российскому командованию.

Обеспечивать беларусов в Сирии будет Россия – так же, как и своих солдат в этой стране. Это питание, проживание, бытовые услуги, медицинская помощь, обмундирование, транспорт.

Все необходимое российская сторона обещает беларусам предоставить на безвозмездной основе. Россия планирует обеспечить доставку беларуского контингента и, в случае необходимости, эвакуацию.

Беларусы в Сирии получат от России вооружение и военную технику, также российская сторона берет на себя подготовку солдат. Минск обязуют провести только "необходимые медицинские профилактические мероприятия".

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Яна Катасонова
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Сирия контингент
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