Беларусь отправляет войска в Сирию. Россия даст оружие

Беларусь отправляет свои войска в Сирию – союзников России пригласил режим диктатора Башара Асада. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ.

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Уточняется, что 200 военнослужащих отправятся в Сирию "для участия в деятельности по оказанию гуманитарной помощи".

В документе указано, что состав, численность и штатную структуру войск утверждает беларуская сторона, но согласовывает с Россией. Во время пребывания в Сирии воинский контингент Беларуси подчиняется как своему, так и российскому командованию.

Обеспечивать беларусов в Сирии будет Россия – так же, как и своих солдат в этой стране. Это питание, проживание, бытовые услуги, медицинская помощь, обмундирование, транспорт.

Все необходимое российская сторона обещает беларусам предоставить на безвозмездной основе. Россия планирует обеспечить доставку беларуского контингента и, в случае необходимости, эвакуацию.

Беларусы в Сирии получат от России вооружение и военную технику, также российская сторона берет на себя подготовку солдат. Минск обязуют провести только "необходимые медицинские профилактические мероприятия".

14 января 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американского вооруженного контингента из Сирии.

27 января 2022 года прокуратура Сирии заявила, что считает незаконной оккупацией присутствие на территории Сирии американских войск.

28 января представитель России во время заседания Совбеза ООН потребовал немедленно вывести из Сирии "все иностранные силы, находящиеся там незаконно".

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Яна Катасонова

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