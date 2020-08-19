Беларусь. Правозащитники настаивают на санкциях за насилие над журналистами

По данным беларуской ассоциации журналистов, с 9 августа силовики задержали 72 репортера, 36 из них были избиты

Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала Брюссель ввести санкции против лиц, "ответственных за насилие над журналистами" в Беларуси. Заявление распространено в среду, 19 августа, накануне чрезвычайного саммита ЕС по ситуации, передает DW.

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"Мы задокументировали несколько случаев непропорционального насилия в отношении работников СМИ после выборов", - заявил глава германского филиала RSF Кристиан Мир.

По его словам, "каждый из этих случаев должен быть расследован, и виновные должны быть привлечены к ответственности, в случае необходимости - также посредством санкций ЕС".

По данным беларуской ассоциации журналистов (БАЖ), всего после выборов президента 9 августа задержали 72 репортера, причем 36 из них "были избиты и ранены сотрудниками силовых структур".

Сотрудников СМИ отпустили, однако под арестом остается известный блогер Андрей Паук, который с 7 августа отбывает 15 суток ареста, а также еще ряд представителей беларуской блогосферы, задержанных до выборов.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала .

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Арина Толина

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