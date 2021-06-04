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Беларусь задержала авто с диппочтой Литвы. Вильнюс назвал это "бушующей диктатурой"

04.06.2021, 17:36
Беларусь задержала авто с диппочтой Литвы. Вильнюс назвал это
Погранпереход Мядининкай (Фото - Twitter Госпогранкомитета Беларуси)

Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы, что в Вильнюсе назвали "бушующей диктатурой в центре Европы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дела Литвы.

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Литовское ведомство выразило решительный протест против Беларуси из-за нарушения Венской конвенции.

Задержание авто с диппочтой в МИД Литвы назвали беспрецедентным и экстренно вызвали представителя беларуского посольства, чтобы вручить ноту протеста.

По данным литовских дипломатов, на пограничном переходе власти Беларуси потребовали сорвать дипломатические печати и открыть машину с диппочтой. Курьеры отказали в этом требовании, и автомобиль был вынужден вернуться в Литву.

"Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это бушующая диктатура в центре Европы", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

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Оксана Житнюк
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