Беларусь задержала авто с диппочтой Литвы. Вильнюс назвал это "бушующей диктатурой"

Беларусь задержала на границе автомобиль с дипломатической почтой Литвы, что в Вильнюсе назвали "бушующей диктатурой в центре Европы". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дела Литвы.

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Литовское ведомство выразило решительный протест против Беларуси из-за нарушения Венской конвенции.

Задержание авто с диппочтой в МИД Литвы назвали беспрецедентным и экстренно вызвали представителя беларуского посольства, чтобы вручить ноту протеста.

По данным литовских дипломатов, на пограничном переходе власти Беларуси потребовали сорвать дипломатические печати и открыть машину с диппочтой. Курьеры отказали в этом требовании, и автомобиль был вынужден вернуться в Литву.

"Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства больше не существует правил цивилизованного мира. Это бушующая диктатура в центре Европы", – заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

24 мая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет принимать и отправлять рейсы, маршрут которых проходит над Беларусью.

В этот же день МИД Литвы "настоятельно рекомендовало" своим гражданам не посещать Беларусь и покинуть страну.

28 мая в МИД Литвы вызвали представителя посольства Беларуси. Ему была вручена нота, в которой двое сотрудников посольства объявлялись нежелательными лицами в Литве за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

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Оксана Житнюк

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