Беларусь заявила о прекращении сотрудничества с НАТО. Альянс не комментирует
Сегодня, 23 ноября, начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Беларуси Виктор Гулевич заявил, что НАТО прекратило сотрудничество с Беларусью. Видеообращение опубликовало Минобороны страны.
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"Буквально на днях был сделан очередной недружественный шаг со стороны европейских государств. По инициативе НАТО был свернут еще один канал диалога и приостановлено практическое сотрудничество Североатлантического альянса с Республикой Беларусь", – сказал чиновник.
Гулевич не уточнил, о каком именно сотрудничестве с НАТО и "канале диалога" идет речь. Он добавил, что в связи с решением Альянса Беларусь нарастит интенсивность боевой подготовки для недопущения нападения на страну, потому что Польша, Литва и Латвия усиливают военный контингент.
Официальные ресурсы НАТО эту информацию еще не прокомментировали. О разрыве отношений с Альянсом пока заявляют лишь в "оборонном ведомстве режима беларуского диктатора Александра Лукашенко".
- В августе 2021 года министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что использование Беларусью мигрантов как оружия и грядущие беларуско-российские военные учения увеличивают риск инцидента с военными НАТО в странах Балтии и Польше.
- НАТО может разместить ядерное оружие восточнее Германии, если Берлин откажется от американских ядерных боеголовок. Об этом заявил на пресс-конференции NATO Talks генсек Альянса Йенс Столтенберг.
- В ноябре 2021-го генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс видит у границ Украины и на временно оккупированных территориях "значительную" и "необычную" концентрацию войск РФ.
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