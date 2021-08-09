В МИД Латвии предупредили о риске инцидента между НАТО, Россией и Беларусью

Использование Беларусью мигрантов как оружия и грядущие беларуско-российские военные учения увеличивают риск инцидента с военными НАТО в странах Балтии и Польше. Об этом в комментарии Financial Times заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Глава МИД Латвии напомнил, что на сентябрь запланированы беларуско-российские учения Запад-2021, во время их проведения возрастет вероятность "недопонимания, некоторых несанкционированных действий".

"У нас есть пограничный кризис, у нас проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, также увеличено присутствие со стороны Литвы, Эстонии и Польши количества пограничников и воинских формирований. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов", – сказал он.

По его словам, если кто-то планирует провокации – то их будет видно. При этом Ринкевичс считает, что интереса к умышленным полномасштабным военным провокациям нет.

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Чиновники балтийских стран заявляют, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает незаконным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки туры с доставкой до границ Литвы. В итоге в Литву в этому году приехало 4000 нелегальных мигрантов – в 50 раз больше, чем годом ранее.

Ринкевичс называет такие действия "проявлением гибридной войны" и предполагает, что Россия так или иначе причастна к действиям в Беларуси.

"Определенно трудно представить, что такого рода действия могут осуществляться без какой-либо поддержки, координации и сотрудничества", – говорит дипломат.

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Марк Сировой

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