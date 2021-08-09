В МИД Латвии предупредили о риске инцидента между НАТО, Россией и Беларусью
Использование Беларусью мигрантов как оружия и грядущие беларуско-российские военные учения увеличивают риск инцидента с военными НАТО в странах Балтии и Польше. Об этом в комментарии Financial Times заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Глава МИД Латвии напомнил, что на сентябрь запланированы беларуско-российские учения Запад-2021, во время их проведения возрастет вероятность "недопонимания, некоторых несанкционированных действий".
"У нас есть пограничный кризис, у нас проходят крупные военные учения на границах стран НАТО, также увеличено присутствие со стороны Литвы, Эстонии и Польши количества пограничников и воинских формирований. Конечно, это увеличивает вероятность инцидентов", – сказал он.
По его словам, если кто-то планирует провокации – то их будет видно. При этом Ринкевичс считает, что интереса к умышленным полномасштабным военным провокациям нет.
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Чиновники балтийских стран заявляют, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает незаконным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки туры с доставкой до границ Литвы. В итоге в Литву в этому году приехало 4000 нелегальных мигрантов – в 50 раз больше, чем годом ранее.
Ринкевичс называет такие действия "проявлением гибридной войны" и предполагает, что Россия так или иначе причастна к действиям в Беларуси.
"Определенно трудно представить, что такого рода действия могут осуществляться без какой-либо поддержки, координации и сотрудничества", – говорит дипломат.
- В июне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отрабатывает "варианты возможного захвата" Киева, Харькова и Одессы к совместным учениям с Беларусью Запад-2021.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву. Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
- 7 августа стало известно, что иракские авиалинии организуют рейс эвакуации для граждан Ирака, находящихся в Беларуси.
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